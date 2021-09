Leonel Fernández desarrollará agenda de 17 días en los Estados Unidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández, inicia este viernes un recorrido de 17 días en los Estados Unidos, que incluye múltiples juramentaciones de nuevos miembros de su organización en diferentes ciudades, actividades académicas y culturales.

El comunicado de prensa indica que el sábado 18 de septiembre, Fernández encabezará juramentaciones de nuevos miembros de FP, pertenecientes a los condados de Rockland, Weschester y Albany, en el Estado de New York.

El mismo 18 también dejará juramentados los nuevos miembros residentes en los condados de Staten Island, Long Island, Brooklyn y Queens.

El 19 el presidente de Fuerza del Pueblo visitará New Jersey, donde desarrollará varias actividades, entre ellas juramentación de nuevos miembros en la organización política que dirige.

El lunes 20 la agenda se desarrollará en Green Brook Country Club, North Caldwell, New Jersey, en el 15th GFDD Golf Tournament (Torneo de Golf FUNGLODE).

Mientras que el martes 21 el expresidente de la República viajará a la ciudad de Chicago, Illinois.

De regreso a New York, el jueves 23 y viernes 24 estará en el 2021 GLOBAL FORUM LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN, en el que compartirá escenario con diferentes personalidades del mundo político y académico, como los exmandatarios, Ernesto Samper, de Colombia, Ricardo Lagos, de Chile, Laura Chinchilla, de Costa Rica y Luís Almagro, Secretario General de la Organizacion de Estados Americanos (OEA).

Las noches de 23 y 24, serán destinadas a cenas de recaudación; una en New York, organizada por el movimiento “Los 300 con Leonel”, y otra en New Jersey.

El Sábado 25 de septiembre, Fernández estará iniciando un recorrido por el Estado de Massachusetts, teniendo juramentaciones de nuevos miembros, en las ciudades de Lynn y Salem.

Por igual, encabezará juramentaciones en la ciudad de Lawrence, donde hará una visita al alcalde y se reunirá con concejales, candidatos electorales dominicanos y empresarios.

En Boston, realizará una reunión con la Dirección Regional de Nueva Inglaterra de FP, juramentará nuevos miembros e inaugurará un local.

En la tarde de domingo 26, la agenda continuará en la ciudad de Providence, en el Estado de Rhode Island, donde juramentará nuevos miembros e inaugurará una oficina de la organización política; además visitará al senador Juan Pichardo y al alcalde de la ciudad.

En la noche del domingo, los juramentados en FP serán residentes en Waterbury, Connecticut.

Los días 27 y 28 Leonel Fernández realizará varias visitas en la capital de Estados Unidos, Washington, DC.

Mientras que entre el 29, 30 de septiembre y el 1 de octubre, realizará varias actividades en el Estado de New York, entre lo que se incluye un encuentro con el grupo Médico “SOMOS”, dirigido por los prestigiosos doctores dominicanos, Ramón Tallaj y Juan Tapia Mendoza.

El 2 de octubre, Fernández viajará a las ciudades de Filadelfia y Allentown, del Estado Pennsylvania, para continuar juramentando nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo.

El día 3 de octubre, cierra la agenda con un importante acto de juramentación en New York. Está previsto que Leonel Fernández regresé a Santo Domingo el lunes 4 de octubre.

