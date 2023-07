Leonel Fernández asegura Gobierno del PRM «ha perdido los escrúpulos»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Leonel Fernández censuró este sábado que en el partido de gobierno y sus funcionarios hayan asumido como tarea principal de campaña «la compra de militantes de otras entidades políticas».

“Uno va viendo como este Gobierno, que llega presentándose como pulcro, como personas íntegras, que defienden la moral, que defienden la ética, que luchan contra la corrupción, hoy han perdido los escrúpulos y andan recorriendo el país repartiendo millones del pueblo dominicano para conquistar voluntades que están corrompidas porque carecen ya, de conciencia”, acotó Fernández, según indica un comunicado de prensa.

El dirigente de la oposición política dominicana aseguró que, “esos que se venden no tienen conciencia, no tienen ideología, no creen en el pueblo, solamente creen en cómo ellos pueden enriquecerse, pero no se dan cuenta que su imagen se empobrece ante la percepción, ante la evaluación que tiene el pueblo dominicano”.

Dijo también que, “en el fondo, el gobierno sabe que solo estamos a tres puntos de diferencia, estamos en el margen de error. Ellos lo saben y, entonces quieren generar la percepción de que ellos están próximo a poder ganar en una primera vuelta, cosa que no es posible, porque en el primer semestre de este año, el año preelectoral, el Producto Interno Bruto solo creció un 1.2 por ciento».

“No conozco ningún lugar del mundo donde un gobierno pueda reelegirse cuando la economía solamente crece un uno por ciento del Producto Interno Bruto», acotó el presidente de la Fuerza del Pueblo.

Fernández, habló en el marco de la asamblea interna de dirigentes del Gran Santo Domingo y Monte Plata, efectuada en las instalaciones del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Esta actividad tuvo como finalidad pasar revista a la meta propuesta de lograr obtener las afiliaciones necesarias para llegar a los dos millones de miembros en la principal organización política opositora.

El comunicado concluye diciendo que la Fuerza del Pueblo (FP) se ha trazado como meta presentar ante la Junta Central Electoral (JCE) el padrón de afiliados de esta entidad el 25 de septiembre del presente año, fecha en la cual será conmemorando el 60 aniversario del Golpe de Estado al gobierno democrático del profesor Juan Bosch, acaecido en el año 1963.

