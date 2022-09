Leonel Fernández afirma que el presidente de la República le “está copiando literalmente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente de la República, está copiando literalmente todo lo que dice o hace el expresidente Leonel Fernández, según explicó el líder de la oposición. Esta afirmación la sustentó con varios ejemplos de las decisiones que ha tomado el gobierno en las últimas semanas y la extraña coincidencia con la agenda previa del exmandatario.

El presidente de la Fuerza del Pueblo dijo que tenía sus sospechas, pero que terminó de confirmar que, desde el Poder Ejecutivo, “Nos están copiando literalmente lo que vamos haciendo”, precisó Fernández.

Estando en la ciudad de Boston el sábado, Fernández hizo referencia a los 10 dólares que se les cobran a los dominicanos que residen en Estados Unidos, y ya el domingo, al día siguiente por la mañana, el gobierno anuncia que va a quitar los 10 dólares, lo que constituye la confirmación de que las autoridades gubernamentales le están siguiendo los pasos para poder tomar decisiones.

El presidente de la FP también había indicado que el sistema de salud dominicano, “es ineficiente e injusto”, describiendo las diferencias existentes entre el régimen contributivo y el subsidiado, en el que los pacientes, en algunos casos, reciben tres veces más el costo de atención, teniendo que pagar la diferencia, hoy ya las autoridades anuncian que se reduce a un 50% el copago de los que pagarán los pacientes en la República Dominicana.

“Ahora, al decir aquí que en un próximo Gobierno vamos a crear el Ministerio de los Dominicanos en el Exterior vamos a ver mañana lo que dice el presidente de la República”, puntualizó el líder político.

Leonel Fernández relató que: “Hace como un mes fui a la provincia de Azua y hablando con los compañeros y el pueblo de Azua, al día siguiente se anuncia que el presidente de la República iba para Azua, y cuando pregunto ¿A qué viene para Azua? Porque aquí no hay nada que inaugurar, el presidente no ha tenido una sola obra que inaugurará en Azua y entonces me dicen los compañeros, no, él viene a inaugurar una remodelación del parque de Azua que ha hecho el ayuntamiento, no el Gobierno. Entonces el presidente, un lunes en la mañana, el primer día de trabajo de la semana, se fue a inaugurar la obra del alcalde de Azua”.

Continuó su relato, diciendo: “Me pareció sospechoso que estando yo en Azua se anunciara que al día siguiente él iba para Azua también, luego vengo de Miami y llego y aterrizo en el aeropuerto de Puerto Plata, porque vamos a juramentar unos compañeros en Montellano y otros después de Maimón, y estando en Puerto Plata se anuncia que el presidente iría también al día siguiente a Puerto Plata”.

Durante los encuentros sectoriales de Fernández en la Novia del Atlántico recibió la denuncia y se hizo eco de las mismas, de que el puente que conecta el municipio de San Felipe de Puerto Plata con Cabarete, “tiene 6 meses que colapsó y a veces los turistas vienen en el autobús, tienen que sacar la maleta y cruzar el puente a pie para llegar al aeropuerto, una cosa medio ridícula. Entonces la gente me explica, se llama el puente del Cangrejo, y digo, presidente, hace 6 meses que un ministro suyo vino aquí a prometer que se iba a arreglar el puente del Cangrejo, todavía no se ha hecho. Al día siguiente, mandaron un viceministro de Obras Públicas para arreglar el puente, pero todavía no le han hecho nada”, expresó el ex mandatario.

Fernández concluyó su visita de dos semanas en los Estados Unidos con múltiples reconocimientos, entre ellos la proclama DE Luke Bronin, alcalde de Hartford, Connecticut, que declara el 25 de septiembre como Día de Leonel Fernández en esa ciudad de EE.UU; también la Asamblea General de Connecticut, y los senadores Christopher S. Murphy y Jahana Hayes, le entregaron reconocimientos a Fernández.

La agenda del presidente de la FP en los EE.UU. inició por San Luís, en Misouri y abarcó los Estados de New Jersery, New York, Connecticut, Massachussets, en la que se realizaron juramentaciones de nuevos miembros de la FP y de las estructuras dirigenciales que tendrán a cargo completar la meta de dos millones de registrados en el padrón de afiliados de la organización. Esta semana se tenía previsto viajar a carolina del Norte, pero se decidió posponer para regresar e integrarse a las labores de asistencia que viene desarrollando la militancia de la Fuerza del Pueblo a los afectados por el huracán Fiona.

En esta visita de septiembre 2022 a los Estados Unidos, el presidente Leonel Fernández, estuvo acompañado de varios miembros de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, encabezados en los primeros días por el secretario general, Antonio Florián y el secretario de Finanzas, Nicolás Calderón, quienes adelantaron el regreso a Santo Domingo para coordinar la asistencia por el huracán Fiona.

Durante todo el recorrido, acompañaron a Fernández, por la Dirección Política, Franklin Labour, secretario de Gestión Operativa; Omar Liriano, secretario de Comunicaciones; Fernando Fernández, secretario de Innovación; Demóstenes Martínez, enlace con la circunscripción No. 1 del exterior y Nathanael Concepción, delegado ante la JCE, además de la titular de la Secretaría de la Mujer Angee Brook; Keyla Reyna, directora de Redes Sociales; Ramiro Espiro, coordinador del sector externo para los EE.UU, los miembro de la Dirección Central José Paulino y Virgilio Bautista, entre otros.

El presidente del Tribunal Nacional Disciplinario, Henry Merán, al igual que César Fernández, secretario de Propaganda; Joaquín Gerónimo, enlace de la circunscripción No. 2 del exterior y varios legisladores, son parte de los miembros de la Dirección Política que en algunos actos políticos y académicos acompañaron al ex mandatario.

