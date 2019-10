Leonel Fernández afirma no se opone a habilitación presidente Danilo Medina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández aclaró este martes que no se opone a una habilitación del presidente Danilo Medina, pero lo que si rechaza es que se realice una convocatoria para reformar la Constitución con el único fin de tratar la reelección de cualquier mandatario.

El también presidente y precandidato presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo durante una entrevista concedida al Listín Diario que “yo no me opongo a la habilitación del presidente Medina, lo que digo es que no se puede reformar la Constitución para eso”.

“No podemos debatir la reforma a la Constitución sobre la base de habilitar a un presidente, no podemos individualizar, se discute períodos presidenciales”, dijo en la entrevista con el referido medio.

“Lo que se necesita es una reforma para blindar la Constitución, poner los famosos candados. En algún momento el país debe plantearse eso”, agregó Fernández.

El exjefe de Estado añadió que la Constitución es un convenio con la sociedad y se consigue a través del diálogo.

En ese sentido, indicó que para la reforma del 2010, se llevó a cabo un proceso de consultas, al tiempo que sostuvo que “se quiso satanizar el pacto de las corbatas azules pero ahí hubo una revolución”.

