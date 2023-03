Leonel exclama «la criminalidad nos arropa»; se lo atribuye a abandono de política de Estado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ex presidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, exclamó en su discurso de evaluación a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, que «la criminalidad nos arropa» y atribuyó esto al abandono de política de Estado de un programa iniciado en sus dos últimos períodos de Gobierno.

«La criminalidad nos arropa. He conversado y me he sentido solidario con muchos padres que no pueden dormir preocupados por la seguridad de sus hijos o que deben salir a las paradas del metro o de autobuses a esperarlos para acompañarlos en el trayecto hacia sus hogares. De igual forma, de muchas madres atemorizadas de que les toquen sus puertas para trasmitirles la noticia luctuosa de un hijo asesinado. Son muchos los dominicanos que han sufrido atracos, asaltos, robos y violaciones, cuyos dramas resultan más elocuentes y reveladores de lo que puede indicar cualquier estadística», expresó Fernández.

Pese a las declaraciones del jefe de Estado, quien aseguró que la incidencia del crimen en las calles bajó un 7 % en el 2022, Fernández aseguró que a casi tres años de Gobierno, la criminalidad ha aumentado y la inseguridad ciudadana se ha mantenido como una de las principales preocupaciones del país.

«En el 2022 la tasa de homicidios fue de 11.9 por 100 mil habitantes, lo que representa un incremento significativo respecto a la del año 2020, que fue de 9.2; y hasta del año 2021, ya durante esta gestión, que alcanzó un 10.6. Por consiguiente, en términos comparativos, ha habido un sustancial aumento aproximado de 26 % de la tasa de homicidio en nuestro país», dijo.

«Se prometió, como objetivo del Gobierno, un país sin violencia; se prometió una reforma integral a la Policía Nacional; se prometió el incremento salarial a 39 mil agentes en un 40 % y la tarjeta SENASA Premium; se prometió sacar las drogas de las calles, la disminución de los homicidios y un Plan Nacional de Seguridad. Como contrapartida a todo esto, no ha habido mejoría en las condiciones laborales y de mayor eficiencia en los servicios policiales. No se ha dotado a la Dirección Nacional de Drogas de los recursos humanos, logísticos, de entrenamiento y de equipamiento para la interdicción, investigación e inteligencia del combate al narcotráfico. No se avanza en la aplicación de la propuesta de Reforma Policial», sostuvo.

Abandono de política de Estado

Fernández atribuyó la inseguridad ciudana que se vive al abandono de una política de Estado.

«Alguien podría cuestionar qué hicimos nosotros para enfrentar la situación de inseguridad ciudadana durante nuestros períodos de Gobierno.La respuesta la ofrece el Informe Regional de Desarrollo Humano del 2013-2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el cual, al referirse al Programa de Barrio Seguro, aplicado durante nuestra gestión, afirma: El programa de seguridad democrática supuso un importante esfuerzo para mejorar las relaciones entre el Estado y la sociedad, mediante programas sociales dirigidos a las zonas de alto riesgo. El plan promovió un entendimiento de la ciudadanía y la seguridad como dos dimensiones mutuamente constitutivas», sostuvo.

«El plan incluyó Barrio Seguro, un programa de vigilancia localizada que buscaba controlar la delincuencia en una zona violenta de la capital. Se instauró como un programa piloto en el barrio de Capotillo en agosto del 2005 y se extendió a 13 barrios vecinos… Una de las claves para que este programa arrojara resultados positivos fue el incremento de la presencia policial en barrios seleccionados. Una evaluación comisionada por el PNUD estableció que hubo un importante aumento en el número de policías en estas áreas, así como un esfuerzo por excluir del programa a los policías con antecedentes de corrupción o abusos», citó.

«El programa Barrio Seguro contribuyó a mejorar de manera notable la seguridad objetiva y percibida. Los datos disponibles sobre homicidio, por ejemplo, demuestran una tendencia significativa a la baja», añadió a la cita.

«Así se expresaba el PNUD sobre nuestro programa de Barrio Seguro durante nuestros últimos dos períodos de Gobierno. Lo que ha ocurrido, desde entonces, con el incremento de la violencia y la inseguridad en nuestro país, se debe en gran parte, al abandono de una política de Estado, como fue ese programa de Barrio Seguro, que requería de más tiempo de aplicación para su definitiva consolidación», indicó.

