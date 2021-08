Leonel es recibido por la Tertulia Filosófica y Cultural en residencia de Pedro Domínguez Brito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, fue recibido este viernes por una amplia comitiva de la Tertulia Filosófica y Cultural en la residencia del doctor Pedro Domínguez Brito.

Durante el encuentro que duró alrededor de dos horas, los tertulianos formularon preguntas al exmandatario sobre: religión, economía, filosofía, política internacional, temas locales y su concepción acerca del universo y los diversos procesos, cambios y trasformaciones a que se ha visto expuesta la humanidad en el devenir de los siglos.

Se recuerda que la “Tertulia Filosófica y Cultural” es un espacio de reflexión, que surgió a finales de la década de los años 90 y está integrado por hombres y mujeres de Santiago, y otras localidades que tienen como objetivo analizar y reflexionar sobre diversos, entre los que destaca la literatura, política y el análisis de temas internacionales y religiosos.

Fernández, agradeció la distinción dispensada por este selecto grupo de profesionales de todas las áreas del saber, dijo sentirse complacido de compartir impresiones, y conocimientos con personas que prestigian no solo a Santiago, también al país.

Las preguntas

Al ser cuestionado sobre el futuro de la República Dominicana y su posicionamiento dentro de los países Latinoamericanos y del Caribe, resaltó los grandes avances que ha experimentado el país en materia económica, infraestructura, y demás en las últimas décadas.

“Si analizamos la historia y evolución de los procesos, veremos que la República Dominicana, ha ido entrando en una ola de modernidad,; cuando yo llegue al gobierno en el 1996, el PIB, era de 18 mil millones de dólares, hoy es de 90 mil millones de dólares, y el pronóstico era llegar a 100 mil millones de dólares en los próximos cuatro años, y cuando se alcanza esa dimensión el efecto multiplicador que eso tiene se sigue acelerando”, manifestó Fernández.

Refirió que el futuro del país es portentoso, porque en 100 años el país se ha transformado de una manera dramática, e impresionante, dicho todo esto. “Tenemos muchas cosas que trabajar y mejorar, porque el desarrollo no es solo económico, social, ecológico y tecnológico, también es institucional y si no se cuenta con eso, lo demás no viene, por tanto la política importa y cada día tiene más sentido”, agregó.

Añadió que donde no hay institucionalidad no hay confianza porque la gente no inviertes, y eso deviene en una falta de inversión, y si no hay inversión no hay desarrollo, y eso se convierte en un círculo vicioso. Agregó que desde el 1978, el país entendió que solo se puede llegar al poder mediante los procesos eleccionarios, porque ya no funcionan los golpes de Estado, ni las guerras de guerrillas.

“En los últimos 40 años el país ha venido avanzando en materia de democracia electoral, no siempre bien, porque ha habido fraudes, y trampas, pero no hemos renunciado a la idea de que esta es la única vía por la que se accede al poder, eso se debe seguir perfeccionando porque hasta las elecciones pasadas eso no estaba claro hubo; tuvimos unos magistrados que no fueron imparciales, y si no se puede garantizar la trasparencia en los procesos electorales se está abriendo la posibilidad a la violencia política nueva vez; esto ocurre cuando el camino a la democracia está obstruido y a ningún país le conviene la violencia política, y menos a la República Dominicana.

Señaló la necesidad de seguir diversificando la atracción turística hacia el país, así como el compromiso que deben asumir los gobiernos venideros de no marchar hacia atrás, sino que le sigan añadiendo a lo que ya se ha construido.

Política internacional

En esta materia sugirió, que la línea del país debe estar enfocada en convertirse en un centro de resolución de conflictos.

“No veo bien cuando el país opina sobre lo que pasa en Nicaragua, o en Venezuela, aunque no nos guste , si pasa algo que consideramos inaceptable, no lo hagamos unilateralmente, vayamos a la Organización de Estados Americanos (OEA), que este es el espacio natural para el multilateralismo, para que todos los Estados discutan, reflexionen, y se adopten medidas; ahora si yo opino sobre Nicaragua, me descalifico para ser mediador , entonces Republica Dominicana no es una potencia, podemos sí construir un espacio internacional de respeto y de reconocimiento a base de servir de mediadores a la solución de conflictos”, sostuvo el tres veces presidente.

Al ser cuestionado sobre su concepción acerca de Jesucristo, dijo que fue el más grande líder que ha tenido la humanidad y por consiguiente se puede aprender de Cristo, de múltiples maneras; el que quiera ser líder político, debe estudiar a “Jesucristo y el nuevo testamento”, que sus grandes personales de la historia bíblica son Jesús y Moisés, de quien ha aprendido mucho sobre política contemporánea y sus experiencias en los partidos políticos. Agregó que la Biblia debe estar en las escuelas, y debe ser enseñado de tal forma que los alumnos puedan asumir e interpretar.

Dentro de los tertulianos estuvo presente: Bruno Rosario, Ricardo Angulo, Roberto García, Anny Castillo, César Núñez, Marcos Herrera, Carlos Mercado, Joripe González, Joaquín Morel, Luis Córdoba, Domingo Rodríguez, Rafaela Guaba, Andrea García, Roy Vargas, Elia Mejía, Nelson Genere, otros.

Antes, el expresidente fue entrevistado por periodista de Santiago, en el canal Luna TV, donde conversó sobre diversos temas nacionales e internaciones.

