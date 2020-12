Leonel: el primero en darse el “jumo”

Una gran bendición es tener memoria, recordar sucesos, hechos y experiencias vividas en el pasado, llorar o reír según lo que esos recuerdos provoquen en nuestro estado de ánimo; difícil es vivir mientras cada día que pasa, un acontecimiento más de tu pasado ya no es posible recordar; muy triste es presenciar cuando un ser querido va viviendo la muerte o muriendo la vida, al tiempo que no recuerda ni su propio nombre, ni quién es y mucho menos recuerda quien fue. La enfermedad del Alzheimer, provoca un deterioro neurológico, afectando nuestras capacidades cognitivas, donde millones de neuronas mueren y el cerebro termina vuelto un guiñapo.

Por lo tanto, hablar de la enfermedad del Alzheimer me provoca tristeza, por los más de 50 millones de personas alrededor del mundo que sufren demencia y dos de cada tres casos son provocados por la enfermedad del Alzheimer, enfermedad que lleva el nombre de quien la descubrió en el año 1906, el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer con la primera paciente diagnosticada, Auguste Deter a los 51 años.

De hecho, me entristece más todavía cuando los dominicanos nos hacemos “los locos” y los desmemoriados en muchas ocasiones, y más triste aun es cuando ciertos líderes políticos sufren de demencia selectiva, esto quiere decir que recuerdan lo que quieren y olvidan lo que les conviene.

De modo que, en el caso particular de Leonel Fernández yo no creo que esté sufriendo demencia, porque todavía articula discursos con gran habilidad, aunque ya perdió esa capacidad de persuadir que tenía años atrás, porque los hechos negaron todo lo que había dicho. Lo último que se atrevió a decir Fernández fue que el PLD se emborrachó de éxito y poder; entonces Leonel no se emborrachó después de gobernar 12 años con el partido “borracho”, es como si al tiempo que abandonó el PLD y se quitó el bigote, resucitó en el que ha de venir, el salvador del mundo y el que murió por nuestros pecados, el Mesías mismo como lo calificó una vez su propio hijo.

En fin, Fernández se fue del PLD y automáticamente todos sus pecados fueron absueltos por él mismo. Aunque hay muchas cosas tangibles que me hacen recordar tanto abuso contra nuestro pueblo. Por ejemplo : cuando veo un avión , me recuerdo de los Tucano ; cuando voy a la UASD , me recuerdo de Félix Bautista ; cuando uso el metro y veo la imponente torre de la Av. Tiradentes que alberga un majestuoso hotel , me recuerdo de Diandino Peña ; cuando uso los pasos a desnivel , me recuerdo de Víctor Díaz Rúa ; cuando me como un plátano importado me recuerdo de Chío Jiménez y Luis Manuel Bonetti ; cuando me tomo una copa de vino , me recuerdo de Franklin Almeyda y su francachela en el ministerio del interior . Entonces cómo olvidar todo esto… si Leonel fue el primero en darse el “jumo”.

La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa. Abraham Lincoln.

Por: Pedro René Almonte Mejía