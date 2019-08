Leonel, el candidato que reunifica a la familia PeñaGomista

Sería un mango maduro que se cae de la mata, la reunificación de la familia PeñaGomista si se dan ciertas condiciones. Los Perredeistas han vivido siempre entre el amor y el desamor, entonces… ¿a quién puede sorprender que los discípulos de Peña Gómez se abracen nuevamente? ¿No dicen que la política es el arte de lo posible, y que se hace lo que conviene en una coyuntura específica? El desamor y el desencuentro terminan en el mismo momento que comienza el más férreo deseo por alcanzar el poder, que es y debe ser el fin primero de toda organización política; llegar al poder y desde ahí ejecutar sus programas de políticas públicas que vayan a favorecer las vidas de todos los dominicanos.

De modo que , entre las condiciones que pudieran provocar la reunificación de la familia PeñaGomista , existe una que pondría a más de uno a pensar realmente en esa posibilidad , y ésta no es más que, la elección de Leonel Fernández cómo candidato presidencial del partido de la liberación dominicana (PLD) en las primarias del próximo seis de octubre . Usted puede pensar que la alianza PLD/PRD pudiera ser reconfirmada y sellada hasta el 2024, tal cual si fuera un pacto patriótico “Todo por la patria”; cómo dije anteriormente en política todo es posible pero, hay quienes se me han acercado y me han jurado que Leonel y Guido formaron un “dúo dinámico” para “joder” al PRD en el tribunal superior electoral (TSE). Por cierto, es uno de los “hijos” de la constitución del 2010, también conocida como la constitución de Leonel y ya todos sabemos lo que se hizo en esa constitución, el que no lo sabe que busque un programa del día con Huchi Lora, ahí lo explica muy bien.

Por consiguiente, un partido político que decide aliarse a otro, es porque después de sumar, restar, multiplicar y dividir; ver y evaluar todas las encuestas más una, el resultado es ganar – ganar. Entonces, sería muy cuesta arriba para cualquier partido político (a excepción de la caverna política) aliarse con lo que representa el pasado, mientras vemos lo que está pasando en países de nuestro entorno, cómo El Salvador y en algunos tan lejanos como España (Pedro Sánchez presidente en funciones). Mientras unos se aferran a recuperar los días grises del pasado y pretender construir nuestro futuro con lo ya mal vivido, otros entendemos que la apuesta sincera hacia el futuro de nuestra nación… ¡no tendrá marcha atrás!

Por tanto, la elección de Leonel cómo candidato presidencial del PLD, despertaría a muchos fantasmas del pasado y a personajes funestos que habíamos colocado en el baúl de los recuerdos mal recordados.

En otro orden, cuando yo era un mozalbete, el PLD popularizó un corito bastante pegajoso “E pá fuera que van”, refiriéndose a la salida del poder del PRD en manos de Hipólito Mejía, como en efecto así fue. De modo que, si es Leonel el candidato del PLD, muy probablemente ese corito lo canten otros… Peña Gómez siempre decía que: “Sólo el PRD destruye al PRD” y yo pudiera decir también que: “Sólo el PRD construye al PRD”, por tanto tengan la total seguridad que el PRD estará siempre en la vanguardia, nunca en la retaguardia.

Dejo finalmente estas palabras del presidente y líder del PRD, Miguel Vargas:

“El PRD hará lo que más convenga al país y al partido”.

“El PRD es gobierno en el 2020 o decide quien lo será”.

Después de estas palabras, ya no queda más que agregar, me despido como siempre, afirmando que vendrán tiempos mejores para República Dominicana, cuando llegue el verano…

Por: Pedro René Almonte Mejía

