(VIDEO) Leonel dice RD no puede acceder a presiones para instalar campos de refugiados haitianos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente y líder de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, declaró este martes, en forma categórica, que la República Dominicana no puede, bajo ningún concepto, aceptar la instalación de campos de refugiados haitianos, tras asegurar que eso sería la desintegración de la nación y la disolución de la dominicanidad.

Fernández, quien fuera tres veces presidente dominicano, sostuvo que todos los sectores nacionales, a través de editoriales de periódicos y de radio, comentarios de todos los partidos políticos, “todo el mundo a unanimidad ha dicho en la República Dominicana no podemos aceptar eso, porque sería mirando hacia el futuro la desintegración de la República Dominicana, la disolución de la Dominicanidad, y sencillamente, es un problema de supervivencia”.

Hablando en el programa “El Plato del Día”, que se transmite por CDN Radio, se refirió ampliamente a la situación de los ciudadanos haitianos, que huyen de su país, debido a la crisis social, política y económica que sufre ese país.

“Los haitianos están saliendo a distintas partes del mundo, están en las Bahamas, están por el Yucatán, en México, están por Chile, hacia Cuba, a todas partes, pero fundamentalmente a República Dominicana”, señaló el líder político dominicano, para preguntarse: “¿Qué hacen en todos esos países?”, respondiendo que: “Los devuelven”.

Recordó que cuando haitianos quisieron cruzar el Río Grande, el año pasado, y llegar hasta Texas, “vimos unas fotos horroríficas de una policía montada a caballos, con látigos, como en los tiempos coloniales y la esclavitud, en Estados Unidos”.

Dijo que la semana pasada, una embarcación llena de haitianos salió rumbo a la Florida, y cuando estaba llegando a Los Cayos, las autoridades la devolvieron.

“¿Entonces, qué es lo que pasa?”, se preguntó.

Fernández narró que unos periodistas de NBC News, “acceden, tienen acceso a un documento de unas reuniones que se dieron en la Casa Blanca con el Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Departamento de Seguridad, sobre el tema migratorio y determinaron que necesitaban, digamos, una tercera ubicación geográfica donde colocar a los refugiados”.

“Intentaron hacerlo en Cuba, en Guantánamo, no dio resultado. No dijeron República Dominicana, pero se infiere, porque hay una presión de que lo recibamos acá. Bueno, y ustedes lo ven, los que han venido, de Naciones Unidas, piden a República Dominicana que no deporten, y ya no hablan de deportar, hablan de devolución forzosa, ya no es un derecho a deportación”, subrayó el líder de la FP.

Agregó que “devolución forzosa y violación de derechos humanos es porque quieren que nosotros recibamos a la población haitiana, aquí, y eso no puede ser, sencillamente”.

En ese sentido, el exgobernante declaró que, frente a esta situación, no solamente el Gobierno dominicano ha reaccionado, sino toda la sociedad dominicana, a unanimidad, ha dicho que eso no se puede”.

Destacó que el país debe hacer todo por la vía diplomática, en forma correcta, “pero que se reconozca y se entienda que la República Dominicana no puede acceder a esas presiones”, refiriéndose a la instalaciones de campos para refugiados haitianos.-

