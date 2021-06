Leonel dice que ser miembro del Parlacen no es refugio de inmunidad 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO .- El expresidente, Leonel Fernández aseguró este jueves que en todos los gobiernos se han efectuado actos de corrupción.

“Se sabe que, en todos los gobiernos, absolutamente en todos los del pasado, en todos aparece una que otra persona que incurre en actos delictivos en detrimento del erario público. Pero cuando ves cosas de esa magnitud pues sin duda alguna crea preocupación”, expresó el exmandatario.

Fernández sostuvo que el hecho de que los expresidentes pasen a ser miembros del Parlamento Centroamericano es por ley.

“El que los expresidentes ocupen el cargo de parlamentarios centroamericanos es algo establecido por la ley, no es un refugio a la inmunidad, es lo que corresponde, pura y simplemente”, sostuvo.

El también presidente de la Fuerza del Pueblo sugirió al gobierno subsidiar los productos de la canasta básica para detener el aumento de los precios.

Fernández aseguró que el aumento de los precios se debe a un fenómeno global que es provocado por naciones como Estados Unidos donde existe una mayor demanda de producto y trae como consecuencia el incremento de los costos de productos

“Yo le aconsejaría al Gobierno actual, no me están pidiendo consejos, pero en representación del interés popular me atrevería a sugerir que para evitar un incremento del pan y otros productos encima de la canasta familiar el gobierno asuma el subsidio a esos productos”, indicó el también presidente de la Fuerza del Pueblo tras asistir esta tarde a un reconocimiento póstumo al cineasta Jimmy Sierra en el Senado.

Relacionado