Leonel dice no se ha sido suficientemente eficaz en RD aplicación pruebas para frenar el COVID-19

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sostuvo el denominado Diálogo Popular Virtual, esta vez con representantes de diversos sectores de la provincia La Altagracia, donde abordaron sobre el impacto de la pandemia por el COVID-19.

Ante la pregunta de qué haría para frenar la propagación del coronavirus, Fernández manifestó que ejecutaría lo que ha estado diciendo y repitiendo continuamente.

Señaló que contener la expansión de este virus requiere de la combinación de dos políticas: confinamiento y aislamiento social, conjuntamente con la aplicación masiva gratuita de las pruebas de diagnóstico, que es lo que permite tener el perfil epidemiológico de la sociedad y ser eficaces en la estrategia de contención de la expansión del virus.

El también candidato presidencial de Fuerza de Pueblo y partidos aliados, entiende que en lo que no se ha sido lo suficientemente eficaz en la República Dominicana, es en la aplicación de las pruebas, porque en principio no se entendió claramente para qué servían, “que no solo eran para detectar si alguien tenía el virus o el potencial para contagiar a otro”, ya que eso va más allá de estos elementos.

“La trascendencia de las pruebas consiste en tener la data que sirva de fundamento para el diseño de las políticas de contención. Al no haber sido eficientes, rápidos en la realización de esas pruebas el tema ha sido más complejo para la República Dominicana, entonces, yo me enfocaría en esos dos aspectos y sobre esa base creo que saldríamos más rápido del problema”, manifestó.

Se avanza en la conformación de un fondo global

Con respecto a la reacción de las potencias ante la pandemia, explicó que ciertamente hay una relación conflictiva en lo que se llama el G2 (EE. UU. –China), situación que ya venía previamente por la guerra comercial.

Apuntó que por otro lado, ha habido acercamiento en el G20, grupo que conforma las 20 economías del mundo. Dijo que estos países han tenido encuentros virtuales, han tomado medidas y avanzan en esa dirección.

Adelantó que el Consejo Europeo y la Comisión Europea, esta vez se han puesto de acuerdo y han decidido adoptar políticas de estímulos en lugar de recorte al gasto.

“Eso es importante porque unifica en que la parte económica se resuelve no con reducción del gasto, sino políticas anticíclicas, es decir, con estímulos al crecimiento”, explicó y agregó sobre esto que en el corto plazo hay déficit y se incrementa la deuda, pero en el mediano y largo plazo es la manera de salir de la situación de desplome mundial que tienen la economía.

Adelantó que se avanza en la idea de la conformación de un fondo global de cooperación y solidaridad que vaya en auxilio de las economías en desarrollo que puede significar eliminación del pago de las deudas para países altamente endeudados y muy pobres, disminución de la tasa de interés, ampliación de la mora para el pago, concesión de recursos frescos a través de nuevos préstamos a baja tasa de interés.

“Es decir, hay muchas fórmulas que se están buscando en razón de que es todo el planeta que tiene que actuar junto. Hoy el gran mercado es el planeta, una potencia no se reduce a su territorio”, razonó Fernández.

Participaron en el Diálogo Popular Virtual Rafael Varón Duluc (Cholitín), el recién electo alcalde del municipio de Higüey; el doctor Virgilio Cedano, Mary Carmen Rodríguez, neumóloga; Marlene Cosme, infectóloga-internista; la doctora Yania Elena Reyes y María Carela, secretaria general de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería.

Asimismo, el ingeniero Darío Yunes, los periodistas Ernesto Veloz, Fernando Placeres, Ramón de los Santos, entre otros.

