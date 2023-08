Leonel dice no se arrepiente de nada que haya hecho, aunque admite haber cometido errores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En un conversatorio íntimo entre padre y hijo, el expresidente de la República y actual aspirante a esa misma posición, Leonel Fernández, manifestó que de todo lo que ha hecho en su vida no hay nada extraordinario que pudo haber hecho de manera diferente, aunque reconoce que no ha sido perfecto.

Durante el programa Cara a Cara, realizado por su hijo Omar con motivo del Día de los Padres, aseguró que siempre ha tenido un buen instinto para realizar las cosas.

Ante la pregunta hecha por Omar de si ¿hay alguna experiencia que haya vivido que habría cambiado?, Fernández respondió “no recuerdo así nada preciso de que, bueno, esto pudo haber sido diferente, nada en concreto así, porque al final la vida siempre te presenta opciones para cada cosa y dentro de ese menú de opciones tú seleccionas lo que tu instinto te indica y yo creo que he tenido siempre buen instinto para hacer cosas”.

No obstante, agregó que no es que haya sido perfecto, “no puedo decir que no haya cometido errores, claro que sí, se cometen errores o quizás no haya interpretado correctamente algo, en fin, pero nada relevante, nada, digamos que de gran trascendencia yo creo que habría hecho de manera diferente”.

Sostuvo que en la vida pública siempre ha actuado en base a valores, principios y criterios, “donde para mi siempre el sentido patriótico ha estado en primer plano, el sentido de la integridad personal siempre ha estado ahí”.

En ese sentido, añadió que lo que ha hecho ha sido conforme “a mis mayores posibilidades”.

Durante la entrevista, Leonel reiteró que siempre quiso ser pelotero y que, de hecho, jugó con varios equipos pero no pudo desarrollarse en esa faceta.

