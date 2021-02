Leonel dice Gobierno debe priorizar salud y alza en los precios de productos de primera necesidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó que el gobierno en estos momentos debe asumir dos temas como prioritarios: la salud y el alza de precios en los productos de primera necesidad.

“Yo diría que el gobierno tiene que enfrentar varias prioridades, una obviamente tiene que ver con el alza de precios de los artículos comestibles de la canasta básica familiar que es un tema muy importante, el otro es el tema de la salud y sobre todo el tema del plan nacional de vacunación, esos son los dos temas fundamentales que el gobierno tiene que enfrentar en estos momentos y tiene que prestarle particular atención, si esas dos cosas fallan habrá un gran descontento nacional”, advirtió Fernández.

Exhortó al gobierno a adoptar medidas para, de alguna manera, garantizar que el pueblo tenga acceso a la alimentación.

“Los gobiernos asumen subsidios, programas de protección social, eso tiene que hacerse, porque de lo contrario, si la gente no tiene derecho a la alimentación, no tiene acceso a la vacunación y no hay desde el gobierno una explicación clara de cuándo llegan las vacunas y cómo se va a proceder, creo que el descontento se va a generar”, dijo.

Explicó que siempre el descontento social genera un descontento en lo político, pero que, obviamente, “todas las fuerzas políticas estamos comprometidas a mantener la gobernabilidad democrática”.

“Lo que hay es que buscar solución a los problemas. Los gobiernos tienen que ser más diligentes, más en contacto con el pueblo: explicando, aclarando y tomando medidas que beneficien al pueblo”, señaló el presidente de FP.

Dijo que el sector salud y el de la alimentación y están en un momento crítico y con respecto al sector salud, manifestó que, es definir el plan nacional de vacunación y socializarlo con la población.

“Los pueblos no resisten las alzas indefinidas de los precios de los artículos de primera necesidad”, advirtió.

Juramenta cientos en la FP

Leonel Fernández habló a la prensa tras tomar juramento a expeledeístas, experredeístas y personalidades de otros sectores de la vida nacional, radicados en la provincia Bahoruco y el municipio Santo Domingo Oeste que pasaron a formar parte de las filas de la Fuerza del Pueblo.

Destacó que ya estos actos de juramentación son parte de un hecho cotidiano, donde se suman compañeros de todo el ámbito de la República, y que incluso, ya se hacen comentarios con señalamientos de que el único partido que está avanzando y creciendo es la Fuerza del Pueblo.

Resaltó que se está en la recta final del Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch y manifestó con especial énfasis, que en el partido hay que trabajar para atraer a más mujeres y jóvenes que representen a Fuerza del Pueblo.

“En la FP debe haber más mujeres, tiene que haber más representación de la mujer, también de la juventud”, dijo Leonel, al citar como ejemplo el hecho de que en la mesa le acompañaban en su mayoría hombres.

Congreso elector será en septiembre

Como aspectos importantes a trabajar, Fernández señaló, además, lo que tiene que ver con el sistema electoral, formación política y la relación partido-sociedad

“En el transcurso de este año, esperamos que en septiembre, podamos comenzar el Congreso Elector Manolo Tavárez Justo para elegir a las autoridades, porque las actuales son provisionales”, recordó.

Fernández invitó a los recién juramentados a registrarse de inmediato como pueblistas y les recordó que “las elecciones se ganan sumando votos, y nosotros empezando a fines de este mes, nuestra tarea será tener un millón de militantes registrados en la FP y eso será lo que entreguemos a la JCE en agosto”.

“Ahora lo más difícil para un partido político es llegar a un millón, y con dos millones que podamos tener para el 2022 nadie nos detiene en subir las escalinatas”, apuntó Fernández, al agregar que “ahora, es una labor que todos tenemos que emprender y tan pronto termine este congreso constitutivo vamos a empezar a recorrer todas las provincias para seguir creciendo e influyendo en todo el territorio nacional”.

Dijo que por la misma razón que los juramentados abandonaban esas organizaciones políticas a las que pertenecían, él abandonó el PLD: por el irrespeto a los principios y los valores.

“Y la dignidad nos obligó a salir, que por cierto, parte del fraude del 6 de octubre se realizó allá en Bahoruco, así que tenemos que estar atentos, porque nunca más puede permitirse votar hasta las 2 de la madrugada”, manifestó y prometió visitarles pronto a la provincia Bahoruco.

Juramentados de la provincia Bahoruco

Entre los dirigentes que se juramentaron hoy, presentes en representación de sus respectivas estructuras en la provincia Bahoruco, estuvieron Profansis Ignacio Pérez Ramírez (expresidente municipal en Galván), Luis Emilio Acosta Rojas, Faustino Manuel Rivas Sierra, Máximo Peña Segura, Pablo Amador González, Delis Alexander Mesa, el diputado Rafael Méndez, Luis Lorenzo Columna, Jesús Antonio Escalante y Santos Batista Castillo.

También Esteban Santana, Darilce Castillo, Manuel Suárez Moreta, Deisi Rudinelis Reyes, Ramón Mesa Velásquez, Gerson Méndez Cuevas, Senón Arquímedes Pérez, Miguel Ángel Novas, Juan Pablo Guillermo (PRD), Rufo Ernesto Ferrera, Ignacio Cuevas, Emilio Méndez Ferrera, Martínez Ferrera, Geovanny Díaz Ferrera, Douglas Pérez, Víctor Pérez, Víctor Antonio Pérez, Juan Alexis Pineda, Gloridelis Sena Cuevas, Homero Acosta (PRD), Arienny Peña, Carlos Manuel Pérez.

Agotaron un turno Romanfis Ignacio Pérez Ramírez y Senón Arquímedes Pérez, quienes expresaron que su decisión de pasar a la FP, es que porque donde estaban se abandonaron los principios y valores y, además, porque entienden que ante los desafíos producto de la crisis económica y en el orden de la salud, se necesita un partido como la Fuerza del Pueblo y un líder como el que la preside.

Estuvo presente en el acto de juramentación José Feliz Medina, enlace de la FP en Bahoruco.

Juramentados en la FP del municipio SDO

Entre algunos de los juramentados de SDO figuran Miguel Espinal, Aquilino Serrata, Julio García Romero, Eduardo Emilio Rodríguez, Juan Cruz, Ramón Alberto Rodríguez, Olis Melo, Confesor Luciano, Caonabo Rossó, Héctor Mata, Eulogio Santana de la Cruz, Encarnación Medina, Luis de León Pérez, Luis Merán, Marcio Canario Montero, Wascar campusano, Alcibíades Rodríguez, Jaime del Orbe, Esther Villanueva, Carmina Feliz Hernández, Leonardo Sánchez, Yanet Contreras y Jesús Pérez.

Igualmente, Malaquías Cruz, empresario Nelson de la cruz, cineasta Polanco, Edison Jiménez, María Germania, Juana Núñez, Juan Alexis Pineda, Juan Martínez, Cira Rodríguez, Joel Ramón Parra, Francia Ferreira de Abreu, Eladio Hiraldo, Ramón Antonio Abreu, Neyenly Santos Ferreira, Esther Ferreira, Rossy Margarita Ureña, Felipe Aníbal Feliz, María Argentina Laura Montero, Fernando Gómez, José Arquímedes Núñez, Noel de León, Osmar Ramírez, Noel Rafael Báez Pina. Tony Herrera estuvo presente como enlace de la FP en SDO.

Durante esta semana Leonel Fernández ha encabezado siete juramentaciones.