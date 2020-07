Leonel dice acusaciones contra aspirantes de la oposición procuran “generar morbo” ante elecciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, explicó que algunas acusaciones que han surgido contra algunos aspirantes, suelen darse en los tramos finales de una campaña electoral en procura de generar morbo.

Recordó que él mismo fue víctima y señaló que pese a todo ese ruido, el pueblo ya tiene una decisión tomada.

“Pienso que los electores tienen ya su decisión tomada”, dijo Fernández.

Dijo que si el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pierde en este proceso del domingo 5 de julio, se producirá una crisis ante una derrota para cualquier partido que tenga opción de poder.

Manifestó que eso lo saben bien en el PLD porque las veces que se perdía había una crisis que se presentaba.

PLD lo dividió quien impuso el fraude

Fernández manifestó que no se siente responsable de dividir el PLD, “para nada, al afirmar que la responsabilidad de la división en el PLD recae sobre quien impuso el fraude”.

“Yo no dividí el partido, el partido lo dividió el que impuso el fraude. No estoy obligado a aceptar un fraude, nadie lo está. Por consiguiente, frente a un hecho de esa naturaleza no me quedaba otro camino que no fuese presentar mi renuncia al PLD”, manifestó.

En el caso de los empleados públicos y garantizar sus empleos ante una nueva administración pública, el candidato presidencial de FP y aliados, recordó que existe la Ley de Función Pública que establece la carrera del funcionario.

“Porque un partido nuevo llegue no puede cancelar a los que están allí, ya son de carrera, eso tiene que ser respetado. En el caso judicial por igual, los jueces son inamovibles”, señaló Fernández quien explicó que, en el caso del ámbito judicial, la Constitución establece la independencia del Poder Judicial y de sus jueces.

Recorre barrios de SDO, Los Alcarrizos y Pedro Brand

Leonel Fernández encabezó un recorrido en los sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand, donde expresó al ser abordado por la prensa, que haber salido a las calles ha generado un vuelco en la intención de los votantes hacia el partido que lidera.

El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y aliados, valoró todo el apoyo recibido por la ciudadanía en su recorrido por los 158 municipios del país y barrios de Santo Domingo.

“Esta ha sido una campaña realmente impresionante, un gran apoyo por todas partes en cada provincia y en los principales barrios de la capital y de la provincia de Santo Domingo, creo que haber salido a las calles ha generado un vuelco en la intención de los votantes”, indicó Fernández.

Anuncios

Relacionado