Leonel, Danilo y el PLD: Las Mutaciones en un  Partido

En 1994, cuando Leonel era candidato a la vice-presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, es decir, cuando todavía el ex-presidente no contaba con el apoyo del Partido Reformista Social Cristiano y ni era aún candidato a la presidencia de la República, se horrorizaba de ver una fuente de agua en la Máximo Gómez esquina 30 de Mayo en homenaje y agradecimiento al Dr. Balaguer colocada por Rafael Corporán De los Santos. En el 1996, cuando se recortó el período presidencial y celebraron elecciones en dos años nuevamente, no diría lo mismo porque contó con el apoyo del Dr. Balaguer y su partido. Bosch que en su sano juicio no daba su brazo a torcer, razón por la cual los imperialistas del Norte no quisieron que él volviera a ser presidente de este país, en el 1996 no tenía lucidez.

Desde 1990 el Comité Político del PLD sabía que Bosch estaba perdiendo la lucidez. El “comprendes” que tanto usó repetidamente en la campaña para las elecciones de 1990, era un indicador de que él tenía problemas seniles. Tanto es así, que algunos letreros en paredes de algunos edificios que rezaban: “Ese hombre está loco, comprendes”, en alusión a la salud mental de Bosch, pareció ser una campaña sucia del PRSC para ganar tiempo ante la situación de crisis política provocada por el evidente fraude de ese partido.

Pero lo más importante fue la cobardía del Comité Político que contradijo al profesor, un hecho sin precedente en la historia del PLD. Nunca antes, ni de manera individual ni de manera colegiada la autoridad moral de Juan Bosch como líder carismático había sido contradicha. Era la primera vez, en toda la historia del PLD.

¿Cómo ocurrió esto? Ante la evidencia de un fraude electoral, con datos dislocados en las copias de las actas y en los originales confrontados, Bosch llama a los peledeistas a lanzarse a las calles contra el fraude. El Comité Político del PLD llama a Bosch a que revise su posición y eche para atrás, ante el peligro que representaba para ”la paz pública” el llamar a los peledeistas a que se lanzaran a las calles a luchar contra el fraude. El liderazgo de Bosch comenzaba su derrotero hacia la sepultura catapultado por el Comité Político.

Las evidencias de que hubo un fraude estaban a la orden del día. El autor de este artículo recuerda que el 17 de mayo alrededor del mediodía, estando en la casa de un amigo que hoy es un funcionario muy cercano al presidente Danilo Medina, dicho amigo recibió una llamada telefónica de alguien, respondiendo el primero preguntas a este último le dijo:” Dizque el Dr. Balaguer echó una rabiata y dijo que a Carter había que declararlo persona non grata, pero en eso llegó Jacinto Peynado y poniéndole la mano en el hombro le dijo: no se preocupe Dr. Que estamos ganados por 25,000 votos”.

Ese Comité Político había comenzado sufrir mutaciones, ya no era el mismo de otros tiempos. Sin embargo, en las elecciones de 1990 el PLD contaba con el apoyo popular de amplios sectores políticos, hasta de grupos políticos que le adversaban, porque el anacronismo de Balaguer asqueaba a amplios sectores de la sociedad dominicana, con el país en desabastecimientos, un proceso inflacionario explosivo y carencias de servicios básicos.

Como aves de rapiña, la mayoría de los integrantes del Comité Político del PLD, con la excepción del Dr. José Joaquín Bidó Medina y de algún que otro miembro del Comité Central, como Blanco Fernández, pensaban en las apetencias del poder. Pensaban en alcanzar el poder para disfrutar individualmente del poder, no en servir al partido desde el poder para servir al pueblo. El PLD en 1990 comenzaba a dar signos de cambio, a partir de esas reacciones de su Comité Político ante el discurso de Bosch.

La raigambre del problema no está en que Bosch se comportara de manera inusual, eso era parte de la coherencia de líder peledeista, es decir, en coyunturas excepcionales llamar a la gente de su partido o al pueblo a las calles, aunque no en cualquier circunstancia. Ahora bien, Juan Bosch era un líder morigerado, porque si se trataba de un baño de sangre sin resolverse los problemas fundamentales del pueblo, evitaba el baño de sangre. En esas circunstancias, pedir que el pueblo se lanzara a las calles o a los peledeistas que se lanzaran a las calles no necesariamente provocaría un gran baño de sangre, las fuerzas sociales de Balaguer no tenían tanto peso relativo.

Desde luego, esto no quiere decir que el Dr. Balaguer no contara con sectores económicos poderosos. Fue en ese entonces cuando Majluta denunció que un grupo de banqueros ligados del Partido Reformista Social Cristiano le ofreció a Peña Gómez siete (7) millones de pesos para que le hiciera este último una campaña sucia contra Juan Bosch*. Lo que parecería cierto es que Peña Gómez tomaría sólo una parte del dinero y no hizo la campaña sucia contra su maestro. En más de una ocasión caravanas del PRD donde iba su líder máximo fueron tiroteadas. Esto era parte de la debilidad de Balaguer en ese momento, pero el Comité Político del PLD era un organismo reaccionario que no respondía a la conciencia social bochista.

En una ocasión, antes de Danilo ser presidente de la República, este dijo que quienes hablaron o propusieron a Balaguer en el 1996 la candidatura de Leonel Fernández para que el Partido Reformista Social Cristiano la apoyara fueron él (Danilo), Miguel Cocco y Guaroa Liranzo. El autor de este artículo recuerda haberse acercado al acto de la proclamación de Leonel Fernández antes de que comenzara, donde vio a Miguel Cocco y este le dijo ahora es que se va a ganar, “pero yo te voy a decir porqué, pasa por la editora para decirte”. Esto último el autor nunca hizo. Eso lo que significaba era que venía un pacto con una fuerza política. ¡Vaya! Lo costosa que ha sido esa alianza histórica con el PRSC.

La tapa al pomo se la pone Leonel, cuando ante una loa a Juan Bosch y recordando una consigna del PLD cuando se fundó, el actual presidente de ese partido dijo: De eso hace ya 44 años. En el PLD hay dos fuerzas enfrentadas: las del danilismo y las del leonelismo, pero ninguna de las dos son bochistas. El bochismo ha sido casi borrado del PLD, ni Danilo ni Leonel lo representan. Ambos han sido dos presidentes de la República de corte neoliberal, sin ningún tipo de recortes a la hegemonía del capital financiero, la cual defienden y en el PLD hay grupos beneficiarios de esa hegemonía.

*En medio de la campaña electoral del 1990 circulaban rumores de que el Partido Reformista Social Cristiano, ante su debilidad y la fortaleza del PLD, para mantener a Balaguer en el poder formó tres bandas paramilitares, dirigidas por tres altos dirigentes de esa organización. Se repartirían el país en tres regiones esas bandas, para sus operaciones.

Relacionado