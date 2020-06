(VIDEO) Leonel: Al candidato de PLD no lo salvan ni los centros espiritistas

View this post on Instagram

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, tras juramentar en el Club Los Pradosa a más de mil expeledeístas del Distrito Nacional, expresó que al candidato del partido oficialista (PLD), Gonzalo Castillo, “no lo salvan ni los centros espiritistas”. #Elnuevodiariord