Leonel afirma las iglesias desempeñan un papel vital contra los desvíos conductuales

Presidente de la FP juramenta a pastores cristianos en la denominada Fuerza Pastoral

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY, EE.UU.- Decenas de pastores dominicanos, líderes religiosos y comunitarios de varias ciudades se dieron cita en el templo del Ministerio Restauración Cristiana, del condado de Passaic, para sostener un encuentro con el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien dijo que las iglesias desempeñan un papel vital para ponerle un freno a los desvíos conductuales de la sociedad.

Fernández reconoció el valor trascendental de las iglesias, tras una exposición a los religiosos sobre la organización que preside, los retos y desafíos que afronta la República Dominicana.

“En un país que tiene amenazas, que tiene riesgos, porque ciertamente hay una criminalidad, hay violencia, hay un tráfico ilícito de drogas; el papel que las iglesias desempeñan en la República Dominicana es vital para ponerle un freno a esos desvíos conductuales que se dan en ciertos sectores de la vida nacional”, expresó.

El presidente de la Fuerza del Pueblo dijo que solo trabajando en función de las mejorías del pueblo tiene sentido participar en la actividad política. Agregó que además de eso, “no solamente se trabaja por el cambio social, por lo económico, sino que también hay una dimensión espiritual en la vida humana”.

“Esa espiritualidad solamente se cultiva a través de las enseñanzas que ustedes transmiten, por lo tanto, es una lucha contra todo aquello que disminuye la condición humana, la falta de transparencia, de rendición de cuentas, el espíritu egocéntrico, la vanidad. Yo pienso que es disponiendo de esa dimensión espiritual como uno es capaz de colocarse por encima de la vanidad, del ego y de entender que todo el esfuerzo que uno hace simple y llanamente es en favor del bienestar del pueblo dominicano”, agregó.

Enseñar la Biblia a los estudiantes

El líder opositor, reiteró su criterio sobre la educación cristiana y la enseñanza de los textos bíblicos. “Pienso que la Biblia es un libro de sabiduría y, por consiguiente, el que se pueda enseñar en las escuelas les abriría perspectivas a todos nuestros jóvenes. Lo que no podemos es digamos, rezar con la Biblia, sino enseñar la Biblia, porque hay ya una diversidad de valores y creencias, pero con el solo hecho de que se lea la Biblia y se interprete y se vea, usted sabe lo que va a ocurrir. Eso crea la fe, la paz”, enfatizó Fernández.

Finalmente, el presidente de la Fuerza del Pueblo, valoró la integración, diciendo: “Para nosotros es muy importante que surja una fuerza pastoral como la que surge aquí en el día de hoy y que esa fuerza pastoral, donde se establece de antemano, que ustedes no son líderes políticos, que no les interesa la política como tal, pero que no pueden ser indiferentes, no pueden ser insensibles a lo que está ocurriendo en la República Dominicana o en el mundo y por consiguiente, estableciendo la primacía de su labor pastoral, de su labor espiritual, sin embargo, se incorporan a la lucha por la construcción de un mejor país en la República Dominicana, un país que sea democrático, que sea justo, que sea solidario, que sea moderno y que garantice prosperidad a todo el pueblo”.

Los juramentados

El acto que tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio Restauración Cristiana, ubicado en la 89 3rd Ave, Hawthorne, NJ, fue encabezado por los directivos de la Fuerza Pastoral y el Frente de Líderes Excelenticos.

Entre los que se juramentaron se encuentran, el obispo Feliciano A. Espaillat, reverenda Lorenza Fajardo, obispo Daisy Espaillat, reverendo Henry Mercado, reverendo Víctor Pérez, periodista Cruz Santana, profesor Fausto de la Rosa, pastor Alvin Torres, maestra María Cruz, reverendo Ray Germoso, obispo Ricardo Guzmán, ministro Gerson Kelly, pastor Rafy Colón, apóstol Andrés Fulgencio, pastor Pedro Olivier, pastor Rafael Peralta, pastor Rafael López, pastor José Trinidad, pastor Manuel Montero, apóstol Rafael Sánchez, pastor Carlos de los Santos, pastora María Taveras, ministra luterana Carolina Jaques, pastor Dionisio Taveras, reverenda Ebinis Champagne, entre otros.

