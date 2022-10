Leonel afirma Gobierno engaña al pueblo con aumentos en tarifa eléctrica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BONAO.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y líder de la oposición dominicana, Leonel Fernández, criticó la insensatez e improvisación de la actual gestión gubernamental, a quienes acusó de mentir y engañar al pueblo con los aumentos secretos de la tarifa eléctrica.

“El actual Gobierno es de promesas incumplidas, improvisaciones y cero planificación”, declaró Fernández. “Al ver el tema de la luz eléctrica debemos decir que fuimos el primer partido en decir que era una insensatez aumentar la tarifa eléctrica en medio de una crisis, el Gobierno empezó a realizar aumentos cada tres meses, el pueblo comenzó a protestar, el Gobierno anunció que el último aumento lo devolverían, pero a nadie le han devuelto absolutamente nada”, acotó el político de la oposición.

Siguió diciendo: “El Gobierno engaña al pueblo con los aumentos en la tarifa eléctrica y el pueblo sigue protestando porque ahora lo hacen calladito, cada vez llega más cara la tarifa eléctrica y a esto se suman los apagones, no jueguen con la paciencia y la tolerancia del pueblo dominicano”.

También abordó sobre otras problemáticas. “El tema de la criminalidad, la violencia y las drogas, cada vez más es preocupante, Villa Mella es tierra de nadie, personas desaparecidas, protestas frente al Palacio Nacional. Al preguntarle al ministro de Interior y Policía dice que no sabe de eso, que él no es general de la Policía, pues si ustedes no pueden resolver eso váyanse de ahí”, enfatizó Leonel Fernández.

“La gente se está yendo en yola del país, porque ya no resisten, ya no aguantan, no toleran el nivel de pobreza que se está diseminando por todo el territorio de la República Dominicana. En fin, este Gobierno se ha declarado incompetente, porque ellos mismos dicen en la página web del Ministerio de Hacienda, que este gobierno tiene un problema de planificación, presupuestar, coordinar y ejecutar y si usted no sabe panificar, no sabe presupuestar, no sabe ejecutar y no sabe ejecutar, usted está diciendo que usted no sirve para gobernar, váyanse de ahí”, reiteró a través de una nota de prensa.

Incorporación de nuevos miembros

Los actos de incorporación de nuevos integrantes a la FP se trasladaron este domingo a la ciudad de Bonao, donde el líder de esta entidad sostuvo un encuentro con jóvenes profesionales en diferentes áreas del saber, en la residencia del señor José Manuel Tejeiro.

Fernández, luego se trasladó al de Club de los Profesionales de Monseñor Nouel, donde juramentó a cientos de jóvenes profesionales, empresarios y antiguos militantes de otras entidades políticas, entre los que se encuentran los regidores de los Distritos Municipales de Sonador y Sabana del Puerto, Saturnino Sánchez y Ricardo Hierro, ambos renunciantes del PLD.

Otros de los juramentados provenientes de las filas del PLD, son los señores José Tejeiro y Héctor Nina, este último se desempeñó durante más de 20 años como delegado ante la sede municipal de la JCE.

Los periodistas Williams Santos, expresidente del CDP en Bonao, Tony Brito y José Olmedo Cruz este último procedente del PRM, también decidieron formar parte de la FP en esta provincia.

Fueron juramentados también en Bonao los empresarios Bladimir Van Troi, Roberto Díaz, Eulalia García, Yiselle Guzmán, Aneudy Colón y el médico Arsenio Cáceres.

