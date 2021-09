Leonel afirma FP luchará para que Gobierno garantice al pueblo “las tres calientes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- El presidente de la Fuerza del Pueblo(FP), Leonel Fernández, afirmó este domingo en Boston que esa organización política luchará para que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar las “tres calientes” al pueblo dominicano.

“Si me están subiendo el precio del gas, la tarifa eléctrica, el pan, el pollo y los cerdos, entonces no, así no podemos aceptarlo y la Fuerza del Pueblo va a luchar para que el Gobierno tenga que tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el pueblo dominicano coma las tres calientes”, señaló Fernández.

Expresó gran preocupación por los constantes aumentos en los precios de los productos de la canasta básica, así como el Gas Licuado de Petróleo y el ya anunciado a la tarifa eléctrica, alzas que vienen al golpear frontalmente a todos los ciudadanos de la República Dominicana.

Al hacer referencia a la Revolución Francesa, Fernández resaltó que es preocupante cuando a la gente le falta la comida, siendo la falta de pan la principal razón del famoso estallido escenificado en ese referido período de la historia mundial.

El tres veces presidente de la República Dominicana se expresó en esos términos al encabezar una juramentación regional en el 735 Morrissey Boulevard, Dorchester, Massachusetts.

Se recuerda que Fernández se encuentra en los Estados Unidos de América agotando una apretada agenda que incluyó encuentros con destacadas autoridades y connotados dominicanos residentes en ese país, juramentaciones de nuevos miembros de la FP, así como visitas oficiales a prestigiosas organizaciones.

Este domingo, Fernández inició su agenda visitando en Boston, Massachusetts, el Grupo Medico Pain Management Clinic, del prestigio médico dominicano Roberto Feliz.

En la tarde, dio la bienvenida y juramentó a cientos de dirigentes en actividades separadas, en Boston y Providence, RI, donde también inauguró los primeros dos locales de la FP en el exterior.

Mientras que este lunes, el ex mandatario estará en Filadelfia, donde sostendrá una reunión de trabajo con autoridades de Temple University, y luego recibirá un reconocimiento en la Alcaldía Reading. Finalizando la agenda en esta ciudad, con la juramentación de pastores cristianos.

