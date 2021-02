Leonel afirma en NY hay gesto de ilegalidad en JCE y Gobierno por reducción de fondos a partidos políticos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández afirmó anoche en una entrevista virtual con el canal 41 de Univisión que la Junta Central Electoral (JCE) y el Gobierno asumen un gesto de ilegalidad con la reducción de los fondos de 1,200 millones de pesos a los partidos políticos de la República Dominicana, porque la ley de presupuesto no se puede modificar.

“No está bien”, respondió cuando la presentadora dominicana Esperanza Ceballos le preguntó si está de acuerdo con que el Gobierno del presidente Luis Abinader use los $600 millones de diferencia para construir una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y otras obras prioritarias.

“No, yo pienso que no está bien, debido a que esos fondos de los partidos fueron aprobados en una ley de presupuesto y ya esa ley no se puede modificar, se ve que hay un gesto de ilegalidad”, añadió el ex mandatario.

“El Gobierno perfectamente puede y debe construir esa extensión de la UASD, pero no utilizando las partidas presupuestarias aprobadas en el Congreso de la República, no solamente a los partidos, a nadie”, dijo Fernández.

Justificó su rechazo alegando que los partidos políticos representan los pilares de la democracia.

“En ausencia de los partidos políticos, la democracia no existe. Democracia significa estabilidad política para que haya un clima adecuado de inversión, confianza y por tanto el país pueda crecer, desarrollarse, avanzar y tener progreso”, añadió.

Insistió en que se opone a que se les entregue la mita a los partidos, porque esos recursos están contemplados en la ley de gastos públicos, aprobada por el Congreso Nacional.

“Esos 1,200 millones el 50% de lo que corresponde en un período electoral, así está previsto en la ley de partidos y en la ley de presupuesto, y eso es lo que se establece legalmente no hay derecho a dislocarlo”, añadió Leonel.

Explicó que en lo que corresponde a FP hay un elemento con otro giro en la parte legal, porque la JCE dictó un reglamento con la metodología y el criterio para calcular el que un partido haya obtenido más del 5% en unas elecciones.

“No hay ninguna ley que lo establezca ni una norma y como eso no existe, se confiere a la JCE establecer por medio del Poder Reglamentario esa capacidad”, dijo.

Pero sostuvo que el criterio de la junta de hacer una sumatoria sobre los votos de los partidos a nivel presidencial senatorial y de ultramar, para que se divida entre 4 y el promedio es lo que permite acceder a una de las posibles financiaciones previstas.

“Nosotros decimos que eso no es correcto porque si bien la JCE tiene el poder reglamentario, se tiene la potestad de decir el criterio, eso no es caprichoso ni antojadizo y tiene que ser en base a criterios establecidos por la propia constitución”, dijo.

“La constitución dice que primero tiene que ser en base a los principios razonabilidad, equidad y favorabilidad. Por tanto, hay 21 partidos conjuntamente con la Fuerza del Pueblo, que ha elevado un recurso de revisión ante la JCE para que se anule ese reglamento que además tiene un vicio de forma”, explicó.

Dijo que todo reglamento tiene que ser notificado previamente a cada uno de los partidos para que hagan sus reparos.