Leonel admite que sus “enemigos del Palacio Nacional son poderosos pero con la FP los derrotará”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SALCEDO.- El ex presidente de la República y candidato a la misma posición por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández Reyna, admitió este domingo que sus enemigos del Palacio Nacional son poderosos, pero aseguró que con la Fuerza del Pueblo (FP) saldrán derrotados tanto en la contienda del 16 de febrero como los del 20 de mayo del presente año.

Según nota de prensa, ante un nutrido público que desde tempranas horas la mañana se dieron cita para asistir a la inauguración de local de la FP, el mandatario proclamó en este municipio, que ya el pueblo dominicano está cansado del chantaje y la prepotencia de quienes dirigen el presente gobierno.

Manifestó que la contundente demostración de fuerza que ha recibido en esta provincia Hermanas Mirabal, en donde además se dejaron inaugurados los locales de la entidad de los municipios Tenares y Villa Tapia, el ex mandatario indicó que ya sobrepasan los 200, la cantidad de locales que abre la organización, indica la nota.

En ese sentido, el ex mandatario resaltó, que en la historia política de la República Dominicana, ninguna organización había aperturado tantos locales y en tan poco tiempo como FP, entidad que según Fernández Reya trabaja de manera acelerada para sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Nosotros estamos hoy aquí, y créanme que me siento sorprendido con la muestra de apoyo y de solidaridad que he observado al transitar cada calle de este municipio, en donde ha sido apoteósico el respaldo de la gente de Salcedo y de la provincia Hermanas Mirabal, y no descansaremos hasta ver coronado el triunfo en febrero de nuestro candidato a la alcaldía, el joven médico Evelio González, y de Bauta Rojas, al Senado y el nuestro a la presidencia de la República”, dijo.

De su lado el doctor Evelio González, candidato a la alcaldía de este municipio, expresó, que este domingo se ha cumplido uno de sus más grande sueño, y es el de caminar y transitar las calles del municipio, en compañía de quienes son sus dos grandes líderes, como los son Bauta Rojas y el ex presidente Leonel Fernández.

Mientras que el coordinador de campaña, Pablo Antonio Rojas, manifestó que lo que ha pasado este domingo en Salcedo, es la ante sala de la derrota del partido morado, el cual según Rojas García, lo que se debe hacer, es ir arreglando sus papeles para que les rinda cuentas claras a este país.

En la actividad, además de las personalidades mencionadas, estuvieron presentes, el ex Procurador General de la Republica, Radhamés Jiménez, el coordinador nacional juvenil de FP José Ernesto Abud, así como Pedro Pablo Rojas, Juan Eligio Abreu, Julián Abud y José Ramón Martínez, coordinador de FP en Tenares así como Yamilka Tejada de Villa Tapia, entre otros.

Anuncios

Relacionado