Leonardo Suero pregunta al pueblo dominicano si reelegirá los apagones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Leonardo Suero preguntó este viernes a la población dominicana si realmente desea reelegir los apagones y experimentar los mismos problemas que arrastra la actual gestión gubernamental.

Según Suero, el deterioro de los servicios eléctricos ha desmejorado la calidad de vida de las personas, ya que los apagones interrumpen su rutina diaria y generan diversas situaciones incómodas que imposibilitan descansar luego de una extensa jornada laboral.

“¿Y eso es lo que la gente va a reelegir, ese nivel de vida? No hay energía eléctrica, usted sabrá la estela de situaciones incómoda que trae no tener luz, pero la gente sabrá”, cuestionó.

Durante la conducción del programa “Políticas Nuevas”, que se transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el abogado dijo que los ciudadanos tienen el derecho de votar por el candidato presidencial de su preferencia, y que la suma de estas decisiones individuales determinará el resultado de las elecciones, pero sería bueno que las personas consideren el panorama actual de la República Dominicana.

“Si usted quiere reelegir los apagones, si usted quiere reelegir el alza de la inflación, si quiere reelegir la inseguridad, si quiere reelegir el deterioro de los servicios públicos, que no lo dice Leonardo Suero, ni Vladimir Henríquez, ni el programa Políticas Nuevas, lo dice un medio de comunicación tan influyente como El Nuevo Diario”, comentó.



El abogado mencionó que las personas que llegan a sus hogares después de una larga jornada laboral, con la esperanza de tomar un baño, pero no pueden hacerlo por la falta de energía eléctrica, que a su vez provoca escasez de agua.

“Cuando llega no hay luz, naturalmente no puede bañarse, porque si el agua está en una cisterna necesariamente no tiene que ser bombeada y al no haber luz, la persona debe buscar una cubeta e ir a la cisterna, cuando no a un tanque plástico y sacar una cubeta de agua, ya usted sabe que no es la misma comodidad”, expuso.

Además, refirió a las pérdidas económicas que las largas tandas de apagones significan para las familias al dañarse los alimentos por falta de refrigeración.

