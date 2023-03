Leonardo Suero estima captación de dirigentes del PRM está extrayendo «toda la basura de la oposición»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Leonardo Suero consideró este martes que intentando demostrar fortaleza en las elecciones municipales, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) lo único que ha logrado a través de la captación de dirigentes, es extraer “toda la basura” que había dentro de los partidos de oposición.

Suero sostuvo que la gran preocupación del oficialismo es ganar las elecciones municipales, para poder enviar el mensaje de que ese mismo escenario sería replicado en las presidenciales, por eso están cargando con “prostitutas políticas” que acepta migajas a cambio de sus voluntades.

“El PRM ha puesto en práctica una política clientelar para socavar la unidad de los partidos comparando gente. ¡Oh! ¿Y ustedes no le dijeron al país que esa era una práctica mala que ponía en ejecución Gonzalo Castillo? Ustedes criticaron Clemente y a Gonzalo Castillo, porque no fue uno ni dos alcaldes que se fueron y Gonzalo terminó perdiendo, porque cuando el pueblo quiere sacar a alguien, lo saca y no importa a quien compre”, apuntó.

El profesional de las leyes realizó estas afirmaciones en el programa “Políticas Nuevas”, el cual conduce junto al comunicador Vladímir Henríquez y es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

¿Dónde está la moral?, preguntó el abogado, refiriéndose a la supuesta compra de alcaldes y militantes que encabeza el partido de gobierno.

En ese orden, advirtió “tenga mucho cuidado que este pueblo y los propios pertenecen los están esperando a ustedes en la bajaita, porque hay muchos dirigentes del PRM que no han visto a linda y muchos sectores que este Gobierno se comprometió a hacer y se han quedado como perico en la estaca”.

