Leonardo Suero califica de “irresponsables” declaraciones de Roberto Salcedo sobre Domingo Contreras

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Leonardo Suero calificó este miércoles de “irresponsables” las declaraciones que ofreció el exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo sobre Domingo Contreras, a quien dijo que sacó del Ayuntamiento porque junto a otro empleado, se convidó para aprobar más de 200 vallas publicitarias a sus espalda.

Suero cuestionó porqué Salcedo se destapa con unas declaraciones de este tipo después de tanto tiempo, en lugar de hacerlo antes, o será que ahora el exalcalde le debe “favores” al oficialista?.

“De forma irresponsable, él dice que Domingo Contreras hizo aquello e hizo lo otro, Oh cáspita y qué fue, perdiste la memoria, te dio Alzheimer o amnesia, en ese momento que descubriste esas acciones debiste llevar a Domingo Contreras a la justicia, pero no, no se podía, porque en ese momento él gozaba de las mieles del poder”, expresó.

Suero emitió sus comentarios en el programa “Políticas Nuevas”, que conduce junto a Vladimir Henríquez Pérez y Felito Rodríguez y se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Es una irresponsabilidad acusar ahora a Domingo Contreras, pero él está a tiempo de someterlo si tiene las pruebas, porque dijo el juez que prescribió el caso de Odebrecht que la corrupción es imprescriptible”, sumó.

Consideró que Salcedo lo que debería decir al país es con qué recursos se habrían pagado unas demandas que él mismo perdió en los tribunales de la República, con relación precisamente a vallas publicitarias y terminó siendo condenado al pago de una indemnización económica.

