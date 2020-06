Leonardo Grisanty: Gonzalo Castillo ganará en primera vuelta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonardo Grisanty Cosme, aseguró este lunes que el candidato presidencial de esa organización, Gonzalo Castillo, ganará en primera vuelta las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio.

A través de su cuenta de la red social Twitter, esbozó una serie de razones, por las que considera que Gonzalo Castillo será el próximo presidente de la República.

Destacó que el 43.6% de los dominicanos ha manifestado que votaría por el binomio conformado por Gonzalo Castillo-Margarita Cedeño, para la presidencia y vicepresidencia de la República y el 36.4% de los ciudadanos simpatiza con el PLD, a diferencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que solo cuenta con el 30.9%.

Estimó que las encuestas también evidencian que el 48% de los dominicanos considera que un gobierno del PLD sería más beneficioso para el país y más capaz de afrontar la crisis postcoronavirus.

Condenó, además, las amenazas del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, a través del presidente de ese partido, José Paliza, de despedir a todos los empleados públicos en caso de obtener el triunfo en los próximos comicios.

Atribuyó estos pronunciamientos del PRM a la desesperación ante el descalabro de la candidatura presidencial de esa organización.

“Atención. Luis Abinader vía José Paliza, del PRM, amenazan a empleados públicos que ‘serían cancelados y sacados de sus puestos’ de ellos ganar. Están desesperados ofreciendo de todo por el descalabro de la candidatura de Luis y la probabilidad de triunfo de Gonzalo en primera vuelta”, afirmó.

Añadió que “se le acabó el tiempo a Luis Abinader y al PRM. Han utilizado el nitro a 14 días de las elecciones para ver si despegan. Luis tiene las elecciones perdidas; el pueblo está claro qué #Gonzalo1raVuelta es un hecho irrefutable”.

El dirigente del PLD dijo que el partido opositor decidió no publicar las investigaciones recibidas porque no le favorecían. Afirmó que “ojalá el PRM conserve encuestas que recibió hace 10 días y no publicaron, obligando a replantear la muestra, aumentando los encuestados en la capital e ignorando a las provincias. Al menos así explicarían cómo es que Luis Abinader solo ‘mejora’ sus números trancado; sin hablar”.

