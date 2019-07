Leonardo Faña asegura que si Danilo se repostula el PRM “se lo comerá vivo”

Comparte esta noticia

Aboga por la conformación de una Gran Coalición Nacional

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente nacional del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ingeniero Leonardo Faña, dijo que no le tiene ningún miedo a las acciones del gobierno dominicano y que ojalá pasaran el proyecto que le permitiría postularse nuevamente a Danilo Medina porque así su organización “se lo comería vivo, picadito”, ya que el pueblo está cansado del PLD.

Entiende que el Poder Ejecutivo hay que arrebatárselo al Partido de la Liberación Dominicana, porque el pueblo está harto de esa organización y dijo que por suerte, “con el poder más grande que lo tiene el pueblo”, se avecinan unas elecciones, donde según su óptica, le van a dar una pela al PLD y sus aliados.

“El presidente de la República Dominicana tiene todos los poderes en sus manos, los tiene secuestrados, el Poder Ejecutivo, y llamado por su nombre Danilo Medina, está tan desacreditado que nadie le hace caso y en lo que está es tapando todos los hoyos que tiene el gobierno, que son muchos, hoyos peligrosos de corrupción, impunidad, y de delincuencia”, manifestó.

Al participar como invitado especial a la reunión de los martes de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional NY, en su local de Manhattan, quien se hizo acompañar de la precandidata a diputada de ultramar por la circunscripción No. 1, Servia Iris Familia, calificó de necesario y urgente la formación de una gran coalición nacional para enfrentar y destruir al peledeísmo “porque si no lo hacemos así cuando viene a ver la fuerza y los recursos que ellos tienen, con la confusión que generan, podrían hacer cosas que no se podrían evitar”.

“Por eso les hago un llamado porque sé que ustedes tienen una gran protagonismo en la causa, a no dejar que la República Dominicana se vaya a la deriva, ninguno de nosotros podemos permitir que la patria siga como está, no podemos, ustedes anda aquí exiliados aunque llegaran legalmente y tenga documentos, están exiliados porque quieren regresar a su país y no pueden, porque las condiciones que están dadas allá no lo permiten”, sentenció el alto dirigente perremeísta.

Confesó que están haciendo un trabajo a lo interno del PRM para compactarse y que existen las condiciones porque todos los precandidatos presidenciales de la organización están actuando en armonía, con familiaridad, amistad y una participación interesante, muy diferente a los que están en el gobierno destruyendo el país, que se están matando.

Destacó que tiene la esperanza de que Hipólito Mejía y Luis Abinader se pongan de acuerdo “porque son dos personas bien informadas y saben quién de los dos es que tiene los números que lo dan como ganador que para la convención del 6 de octubre se logre una gran alianza interna conjuntamente con los precandidatos Wellington Arnaud y Ramón Emilio Concepción”.

Considera que República Dominicana es una gran nación que tiene mucho futuro, un país rico, donde la gran mayoría de la gente es honesta y seria, que se dedican a sus trabajos y labores, pero existe un grupo gobernante que no conduce bien el país y están mal administrando la nación.

Aseguró que a partir del año 2020 se inicia una nueva era “y gracias a cada uno de los que viven en el exterior y los que viven en el país se iniciará esta nueva era” y que para eso se hace necesario utilizar el poder de influencia de los que viven en el exterior con los que viven en el país para que los induzcan a contribuir a salir del estado de cosas que mal prevalece, votando por la Gran Coalición Nacional que aseguró se formará.

