Leonardo DiCaprio da recomendaciones a nuevos actores de Hollywood

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio, ha dicho que da recomendaciones a los actores jóvenes para sus carreras, con los que comparte sus filmaciones.

Y es que el famoso intérprete estadounidense cuenta con una larga trayectoria en el medio artístico internacional, lo que hace que sea un buen coach o mentor.

Dentro de sus consejos, DiCaprio tiene como algo principal valorar las riquezas profesionales de la actuación y aprender a lidiar con los escándalos que se presenten.

En ese orden, el actor de 47 años de edad, compartió una enseñanza que le dejó su padre:

“Mi papá siempre me dijo: ‘Sal ahí afuera hijo y hagas lo que hagas, no me importa si tienes éxito o no, simplemente ten una vida interesante; sé feliz de ponerte los pantalones cada mañana’. Y creo que hago eso”, declaró en una entrevista para la revista Parade.

Durante la charla, reconoció que quienes son actores tienen la oportunidad de experimentar vidas ajenas y hacer cosas que posiblemente nunca harían en su vida real y eso se debe aprovechar para bien.

