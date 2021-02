(VIDEO) Leonard y los Clippers amplían su racha victoriosa

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK, EE.UU.- Kawhi Leonard aportó 28 puntos a los Clippers de Los Ángeles, que vencieron este domingo a domicilio por 115-129 a los Knicks de Nueva York., informaron este lunes medios locales.

Los Clippers anotaron el número de puntos más alto de la temporada contra la principal defensiva de la NBA.

Y con el triunfo ya son diez en once juegos.

Además, superaron los 103 puntos por juego que los Knicks habían estado permitiendo con su primera canasta del último cuarto y consiguieron su tercera victoria consecutiva.

