Leonard y George estarán fuera para los Clippers por protocolo COVID-19

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Ángeles Clippers iniciarían su gira de seis partidos por la Conferencia Este sin Kawhi Leonard ni Paul George, ya que ambos se encuentran inmersos en el protocolo de salud y seguridad de la NBA contra el coronavirus; tal y como informa ESPN.

Por el momento el único dato seguro es que no estarán en el encuentro de esta noche ante Atlanta Hawks, ya que no han viajado con el equipo. Sin embargo, dependiendo del alcance del protocolo –varía según cada caso particular– podrán unirse a sus compañeros en algún momento del viaje que les llevará a enfrentarse a los mencionados Hawks, Miami Heat, Orlando Magic, New York Knicks, Brooklyn Nets y Cleveland Cavaliers.

Los angelinos pierden así a sus dos principales piezas cuando están viviendo su mejor momento de la campaña. Tras un comienzo hasta cierto punto dubitativo, enlazan ahora siete triunfos consecutivos que les han situado en cabeza de la Conferencia Oeste junto a Los Angeles Lakers –ahora medio partido por delante tras ganar en Cleveland–.

Hasta la fecha Leonard está promediando 25,9 puntos, 5,4 rebotes y 5,7 asistencias (máximo de su carrera), mientras que Paul George se encuentra en 23,9 puntos (48,4 por ciento en triples), 6,2 rebotes y 5,4 asistencias. La ausencia de ambos, a las cuales se suma la del lesionado Patrick Beverley, será una buena oportunidad para calibrar el nivel del resto de la plantilla. Los Hawks han ganado tres de sus cuatro últimos partidos.