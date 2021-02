(VIDEO) Leonard y Clippers dividen serie con Grizzlies; Ibaka, eficaz ataque

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS, EE.UU.- El alero Kawhi Leonard consiguió 30 puntos y nueve rebotes como mejor aportador de los Clippers de Los Ángeles, que ganaron a domicilio este viernes 99-119 a los Grizzlies de Memphis. Ambos equipos dividieron una serie de dos partidos consecutivos, informaron este sábado medios locales.

Los Clippers habían perdido la noche del jueves por 122-99 en el mismo escenario del FedExForum de Memphis.

El escolta reserva Lou Williams consiguió 17 tantos que lo dejaron como el sexto jugador y segundo máximo encestador de los Clippers (24-11), que siguen líderes de la División Pacífico y segundos en la Conferencia Oeste.

📊 30 PTS / 8-13 FG / 9 REB / 7 AST@kawhileonard posts 30+ points for the fifth time this month. pic.twitter.com/Naut5fmcDb

— LA Clippers (@LAClippers) February 27, 2021