Leonard, preguntado por Lakers: “Los Clippers han sido mejores en los últimos años”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Kawhi Leonard es un jugador distinto al que le gusta marcar su propio camino. A sus 28 años y con el anillo recién ganado con Toronto Raptors, este verano era totalmente libre para elegir equipo entendiendo que todos deseaban contar con él; sobre todo en su ciudad natal, Los Ángeles, donde tanto Lakers como Clippers suspiraban por sus servicios.

Según la “tradición”, los grandes jugadores siempre habían optado por unirse a los Lakers mientras que los Clippers quedaban como el hermano pequeño que debía encontrar fórmulas alternativas para crecer. Algo que cambió con la llegada de Chris Paul, pero no es menos cierto que meses antes éste iba a ser traspasado a Lakers. Sea como fuere, Leonard tenía que elegir y lo hizo por los Clippers.

Con su llegada a los Clippers, sumada a la de Paul George, estos se han convertido directamente es un aspirante a salir campeones en el año 2020, algo que ocurre de igual manera con los Lakers de LeBron James y Anthony Davis.

Con tal batalla por delante, no extraña que durante su presentación le hayan preguntado por tal disyuntiva y por el hecho de poder quedar a la sombra del vecino.

“En cuanto a baloncesto, los Clippers han sido mejores en los últimos años. Cuestión diferente son los medios, ya sabes a qué me refiero. Son los Lakers y van a llamar la atención. He ganado campeonatos y sé que es algo que solo repercute en los medios. Si ganamos, quién sabe cómo cambiarán los Clippers. No me centro en eso. Solo quiero ganar y lo hago para que ser feliz a la vez que hago felices a mis compañeros. Si vamos a por el campeonato y lo ganamos, estaré bien aunque no recibamos cobertura”, explica a los medios.

Negociación en silencio

Una de las circunstancias que más ha llamado la atención sobre la agencia libre de Leonard ha sido el silencio que la ha rodeado. Por expreso deseo suyo prácticamente no se ha sabido nada de qué iba a hacer o si estaba más cerca de un equipo u otro. Leonard ha explicado por qué es tan importante trabajar de esa manera.

“En el actual mundo NBA hay muchas cosas que se inventan. Puedes lanzar un blog o una web y decir Leonard ha decidido esto o lo otro. Es importante para mí tener un entendimiento mutuo y ser trasparente, tanto para lo bueno como para lo malo. Siento que así se construye una gran relación. Una vez que tuve la reunión con Clippers, sentí que eran fieles a su palabra. Tomé una gran decisión”, dijo.

Anuncios

Relacionado