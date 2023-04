León Polzella: el profesor de educación física argentino que inspira a llevar un estilo de vida saludable

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- León Polzella es un exitoso deportista y profesor de educación física argentino de tan solo 27 años, nacido en el barrio de Mataderos, uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires. Desde pequeño, Polzella se crió rodeado de la fuerza, la dedicación y la constancia de su familia trabajadora del mercado de hacienda, en el que su padre era dueño de uno de los frigoríficos más importantes de la zona.

Desde los 5 años, Polzella veía cómo aquellos trabajadores cargaban con una media res de carne vacuna de 100 kg en la espalda como si fuese una pluma, lo que lo llevó a interesarse por el deporte y, a los 9 años, comenzó a practicar atletismo, una disciplina que lo llevó a destacar por sus habilidades físicas en diferentes pruebas.

Polzella dedicó toda su vida y pasión al deporte y, tras estudiar durante 5 años para profesionalizarse, se convirtió en un entrenador personal que ha llegado a entrenar a más de 500 personas en todo el mundo, logrando cambios físicos y mentales significativos en sus clientes.

Sin embargo, la vida de Polzella dio un giro inesperado cuando su padre falleció de cáncer repentino a sus 23 años, lo que lo hizo perder todo lo que tenía. Pero gracias a la constancia, la fuerza y la perseverancia que heredó de su padre, Polzella logró salir adelante y seguir adelante con sus metas y objetivos.

Polzella comenzó a realizar clases de entrenamiento en un pequeño parque al lado de la General Paz, en Buenos Aires, donde muchas personas realizaban actividad física. Con su empatía y comprensión hacia las luchas y desafíos que uno se propone, Polzella se enfocó en inspirar a las personas a ser más amables consigo mismas y no ser tan críticas.

Su desafío más grande es mostrarle a la gente que es posible lograr grandes cosas si se tiene la determinación y la voluntad de seguir adelante, sin importar la edad o la condición física. Para Polzella, es importante que las personas hagan cambios significativos en su vida para mejorar su salud y bienestar, y por eso lleva 10 años entrenando a gente en su empresa Wellness, la cual se enfoca en el bienestar general de la persona, no solo en su estado físico.

A la hora de entrenar a sus alumnos, Polzella lo hace con un enfoque holístico, teniendo en cuenta la salud mental, emocional y social, así como la nutrición y el ejercicio físico. Para él, es importante mantenerse actualizado sobre las nuevas tendencias e investigaciones en el campo para brindar el mejor servicio a sus clientes.

Para mantenerse en forma y saludable, Polzella se levanta todos los días a las 5 de la mañana, adopta una dieta equilibrada, hace ejercicio periódico y duerme lo suficiente. Su estilo de vida saludable es una inspiración para sus clientes y para todas las personas que quieren llevar una vida más saludable.

Como modelo de fitness y entrenador personal, León Polzella sabe muy bien lo importante que es llevar una dieta equilibrada para lograr un cuerpo sano y tonificado. A continuación, te presento 7 consejos de León Polzella para llevar una dieta extraordinaria:

Planifica tus comidas: En lugar de improvisar en el momento, es importante que planifiques tus comidas con anticipación. De esta manera, podrás asegurarte de incluir todos los nutrientes necesarios y evitar tentaciones poco saludables.

Incluye proteínas en cada comida: Las proteínas son esenciales para el crecimiento y mantenimiento muscular, por lo que es importante incluirlas en cada comida. Pollo, pescado, carne magra, huevos y legumbres son excelentes fuentes de proteínas.

No te saltes el desayuno: El desayuno es la comida más importante del día, ya que te proporciona la energía necesaria para comenzar tu jornada. Además, si te saltas el desayuno, es más probable que sientas hambre y termines picando entre horas.

Consume suficientes carbohidratos: A pesar de que los carbohidratos a menudo tienen mala fama, son esenciales para proporcionar energía al cuerpo. Eso sí, asegúrate de elegir carbohidratos complejos y evitar los refinados.

Bebe suficiente agua: Mantenerte hidratado es fundamental para la salud, y también puede ayudarte a controlar el apetito. Procura beber al menos 2 litros de agua al día, y más si haces ejercicio.

Evita el exceso de azúcar: El exceso de azúcar puede provocar problemas de salud, así que trata de limitar su consumo. Si necesitas endulzar algo, utiliza edulcorantes naturales como la stevia.

No te obsesiones con las calorías: Si bien es importante controlar las calorías para mantener un peso saludable, no te obsesiones con ellas. En lugar de eso, concéntrate en comer alimentos nutritivos y variados, y no te saltes comidas.

