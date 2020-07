Lenny de la Rosa, el actor que está triunfando en la música con “Brujería”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde que decidiera dedicarse por entero a la música, con su primer álbum “Rose” (2019), el cantante, compositor y actor Lenny de la Rosa ha logrado colocarse en el panorama de la canción latina como una sólida propuesta que invita al público a disfrutar de la calidad.

Ahora, el artista está bien contento con la acogida que ha logrando su nuevo sencillo “Brujería”, que ya está en todas las plataformas digitales, Apple Music y Spotify, entre otros servicios de descargas online. Además de cientos de miles de reproducciones en estos canales, cuenta con más de 200 mil visitas en YouTube, desde su primer sencillo “Besando otra Boca”.

El éxito en la industria discográfica lo ha ido cosechando sobre una base sólida de pop-urbano, con canciones como “No me acostumbro”, “Besando otra boca”, “Nadie me lo hace como tú”, “Bendita locura” y “Por si no te vuelvo a ver”.

Lenny de la Rosa lleva varios años trabajando desde México, donde primero conquistó a muchos de sus seguidores con sus personajes de telenovela, series y teatro musical.

Nació en La Habana, Cuba. Estudió música en la Escuela Nacional de Artes en Cuba y luego ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Esto le dio una sólida base como artista, para triunfar con sus participaciones en televisión (en títulos como: “Yo no creo en los hombres”, “A que no me dejas”, Bailando por un sueño, “Libre para amarte” y “La Rosa de Guadalupe”).

También, en obras de teatro ha conquistado a la crítica especializada y al público, en producciones como “Mentiras el musical”, “Amor eterno el musical” y “Que plantón el musical”.

Anuncios

Relacionado