Lenny de la Rosa cosecha éxitos con el sencillo “Te borré”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego del éxito que logró con “Brujería”, el artista Lenny de la Rosa vuelve a los primeros lugares de popularidad en la lista Pop Urbana con el sencillo “Te borré”, que formará parte de su próximo disco con la compañía Rouvroy Entertainment LLC.

“Con ´Brujería´ la gente reaccionó muy bonito, sobre todo por República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos, entre otros países. Estamos muy contentos, porque a pesar de que estamos en época de pandemia la gente se ha tomado el tiempo de mandarme sus videos apoyando la nueva canción con mucho cariño”, expresó el cantante al conquistar la primera posición en la radio dominicana de acuerdo a las tendencias musicales registradas por Monitor Latino y Chequeador.com.

Ambas propuestas, disponibles en Apple Music, Spotify y YouTube, entre otros servicios de descargas online, pertenecen a una misma producción discográfica de 10 temas que verá la luz el próximo año. “Estamos tirando un par de sencillos para activar a mis fans”, dijo entusiasmado.

De acuerdo a un comunicado de prensa, en esta oportunidad, “Te borré”, escrita por Rafael Ruiz y Lenny de la Rosa, es una canción que tiene una temática diferente, donde resaltan las congas que aderezan una especie de merengue tradicional con toques urbanos actualizados.

“Hicimos un video muy bonito en Texas. Tenemos mucha fe en esta producción, porque tiene un ritmo muy latino, muy agradable. Esto es algo que va a ser constante en mi carrera, que la música va a ser urbana, pero con letras bonitas y un ritmo agradable para bailar”, detalló.

De esta forma, Lenny de la Rosa sigue cosechando buenos frutos en la industria discográfica con un repertorio que ha ido creciendo en base a un sólido contenido pop-urbano que destaca en otras canciones, como “No me acostumbro”, “Besando otra boca”, “Nadie me lo hace como tú”, “Bendita locura” y “Por si no te vuelvo a ver”.

“Hemos estado trabajando siempre con los mejores, con un equipazo que realmente hace que sea posible todo esto. Uno es solo una partecita chiquita de todo lo que es un proyecto musical”, dijo el cantautor cubano al valorar el respaldo de las compañías Rouvroy Entertainment LLC y Cifre Entertainment. “Cualquier carrera es siempre difícil y uno tiene que unirse con gente positiva para que las cosas salgan bien y lleguen a buen puerto”, agregó.