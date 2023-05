Leidy Laura Núñez lanza precandidatura a diputada ultramar por FP con apoyo masivo definiéndose como candidata de la esperanza

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La destacada dirigente juvenil del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leidy Laura Núñez, lanzó su precandidatura a diputada de ultramar por esa organización en la circunscripción #1 de Estados Unidos apoyada masivamente por cientos de seguidores en un acto celebrado ayer domingo en la tarde en el local de la formación liderada por el ex presidente Leonel Fernández.

El evento fue celebrado en el local de FP que estuvo repleto de seguidores situado el segundo piso del edificio 555 de la calle 157 en el Alto Manhattan.

La aspirante, acompañada por su esposo, el ex diputado del PLD en ultramar Alfredo Rodríguez, sus hijos Sebastián, Samuel, Scarlett y Samanta, su equipo de campaña y docenas de dirigentes, la apoyan prometió que de llegar al congreso nacional en las elecciones de 2024, mantendrá su lucha por la solución de los problemas y conquistas de la diáspora, definiendo su postulación como la candidatura de la esperanza, así como el color verde de su partido.

“Hoy quiero decirles que su cooperación y sacrificio jamás serán defraudados porque desde el congreso seremos la voz genuina de nuestra diáspora”, añadió.

“Impulsaremos iniciativas en nuestra gestión que marquen un antes y un después en canalizar las inquietudes de nuestra diáspora, de los dominicanos que estamos aquí trabajando arduamente”, afirmó la precandidata.

Dijo que la diáspora en Estados Unidos es un pulmón de la economía en la República Dominicana. “Nosotros aportamos un 10% del Producto Interno Bruto (PIB), solo en el reciente año pasado enviamos alrededor de 10 mil millones de dólares en remesas, las cuales fueron invertidas en gastos recurrentes como educación, alimentación, salud, entre otros”.

Señaló que sin embargo, las necesidades de la diáspora no son atendidas ni siquiera con una porción mínima comparada con los aportes que realiza la diáspora.

“Es por eso, que nuestra curul estará ahí para canalizar las necesidades individuales de cada uno de ustedes y de sus familiares”, prometió la aspirante.

“Nuestra integración es un derecho que nos asiste, por eso les aseguro que con mi representación en el congreso estarán representados todos ustedes aquí presentes, sus familiares y allegados”, aseguró Núñez.

Dijo que su postulación también es un símbolo de la lucha por el empoderamiento de las mujeres.

“Les aseguro que estará en cada rincón donde haya dominicanos para escuchar y llevar sus voces al congreso”, agregó.

Prometió además impulsar un plan de viviendas dignas para la diáspora con mejores facilidades y menos burocracia abogando por instaurar una tasa de interés preferencial en los financiamientos de viviendas, someterá una regulación a la ley 04-07 que regula la importación de vehículos a residentes en el exterior para modificar la legislación para que el tiempo de los vehículos pueda llevarse a 10 años.

Ofreció también trabajar en una ley para bajar los impuestos a los pasajes aéreos para abaratar los costos, recordando que vuelos de 8 y 10 horas a Europa y otros países, cuestan muchos menos que los de 3 horas de Nueva York a la República Dominicana.

Al agradecer el respaldo dijo que primero está Dios, porque nadie logra nada solo.

“Este apoyo masivo me deja entender que el liderazgo no tiene género, el liderazgo necesita una decisión y yo soy una mujer decidida y comprometida con las buenas causas, y en este momento mi decisión es defender a los dominicanos en el exterior, los invito a venir a fortalecer mi partido y apoyar a la mujeres porque es el tiempo de la mujer”, expresó Leidy Laura.

“Lo he logrado por ese equipo de mujeres y la juventud no me dejan sola porque este es un partido que crece y se fortalece no solo para las próximas elecciones en mayo 19 del 2024, que vamos a ganar en la primera vuelta, este es un partido que crece y se fortalece para las siguientes generaciones”, explicó.

Dijo que FP es un partido democrático, inclusivo donde hay oportunidades para los hombres, las mujeres y los adolescentes que van a dar su primer voto.

EL ACTO

El acto se inició con las notas del himno nacional dominicano y una plegaria a cargo de la reverenda Scarlett Reyes y hablaron numerosos dirigentes de FP que apoyan el proyecto de Núñez, quienes coincidieron en ponderar los méritos y preparación de la precandidata.

Al final se hizo una rifa de artículos valiosos para las madres presentes y se ofreció un bufete y bebidas a los presentes.

Relacionado