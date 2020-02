(VIDEO) Legisladores se expresan a favor y en contra licitaciones Plan Social

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Legisladores del oficialismo y la oposición se expresaron a favor y en contra de los tres procesos de licitaciones de compras y contrataciones de bienes y servicios iniciados por el Plan Social de la Presidencia (@plansocialrd), durante la sesión de este viernes en la Cámara de Diputados. El vocero del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial), Alfredo Pacheco, manifestó que ante este tema, “no podemos quedarnos callados, porque la utilización de los recursos del Estado para producir resultados electorales tiene que terminar”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord