(VIDEO): Legisladores que testificarán en tribunal por caso Odebrecht dicen “es una simple convocatoria”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Varios de los legisladores que fueron notificados para testificar en el caso Odebrecht, manifestaron este martes que asistirán de manera normal a cumplir con la ley, alegando que se trata de una simple convocatoria.

Así lo indicó el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ramón Cabrera, quien aseguró que esta en toda la disposición de colaborar con la justicia.

“Yo voy normal a responder, no estamos acusados somos testigos, hay que ir al deber, vamos a ver que me preguntan”, indicó.

De su lado, el también legislador por el partido oficialista, Juan Carlos Quiñones, aseguró que no ha recibido ninguna notificación , al tiempo que explicó que ha sidoparte de las comisiones que presuntamente evaluaron los contratos relacionados a la constructora brasileña en el país.

“Mira en los 13 años que tengo aquí en el Congreso Nacional primera vez que me mencionan en este caso de Odebrecht, incluso no he recibido notificación ni en mi casa ni en mi oficina de que soy testigo a descargo”, sostuvo.

Sin embargo, Quiñones explicó que fue presidente de una comisión especial que participó en la evaluación del proyecto para la construcción del acueducto de Samaná.

“Quizás por eso me requieran pero no por otra cosa, yo no vine aquí a vender contratos, yo vine a representar a mi provincia”, apuntó.

Relacionado