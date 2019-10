Legisladores aclaran no han renunciado del PLD y mucho menos a sus candidaturas a diputados para el 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Miguel Espinal y Aquilino Serrata, diputados y seguidores del expresidente Leonel Fernández, aclararon este jueves que no han renunciado a las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como se había anunciado en una rueda de prensa del equipo político de La Fuerza del Pueblo,

Serrata explicó que él entiende que hubo una confusión y lo incluyeron en el referido listado sin su conocimiento.

“Yo no he renunciado a mi membresía como miembro del Comité Central y mucho menos a mi condición de candidato a diputado por el PLD para el 2020”, sostuvo.

Dijo que él no fue consultado para integrar esa lista de miembros renunciantes del PLD.

En ese mismo tenor, el diputado Miguel Espinal también negó haber dimitido del partido gobernante como circula en los medios de comunicación.

Aclaró que él no ha renunciado.“Compañeras y compañeros, yo no he renunciado ni a mi membresía ni como candidato a diputado”, dijo.

Espinal destacó que hace el señalamiento de su no renuncia, porque su nombre está en una lista de La Fuerza del Pueblo y él no ha autorizado eso.

