Legendario futbolista Kun Agüero jugó el DR Open en Casa de Campo

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Tras su alejamiento del fútbol por cuestiones de salud, Sergio “Kun” Agüero profundizó su relación con el golf y con una facilidad asombrosa construyó un swing propio de un jugador con muchos años en este deporte.

Buenos Aires, Miami, Punta del Este, cualquiera sea el destino que el ex goleador del Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid y la selección de Argentina, elige para pasar sus días ahora como “Streamer” (tiene millones de seguidores en todas las plataformas), lo hace con sus palos de golf.

Esta vez, la cita fue en Casa de Campo Resort & Villas para el DR Open 2022, un evento organizado por la Federación Dominicana de Golf y de los más importantes dentro del calendario amateur del Caribe.

El argentino disputó el torneo en la Categoría C y finalizó en el quinto lugar bajo la modalidad Stableford con 92 puntos luego de tres jornadas en The Links, Dye Fore y Teeth of the Dog, las joyas diseñadas por Pete Dye en Casa de Campo.

“Jugar en Teeth of the Dog fue una experiencia muy linda, es un gran campo de golf. Los tres que conocí acá son impresionantes. Es un destino de golf que sin dudas recomiendo porque Casa de Campo tiene todo. Destaco el servicio que brindan, están en cada detalle y eso es clave para los que venimos a disfrutar de este lugar”, señaló el Kun, tras su segunda visita a Casa de Campo en la que disfrutó no sólo del golf, sino también de varias cenas en Playa Minitas, recorridos culturales por Altos de Chavón y excursiones en barco por distintas playas cercanas.

Más de 150 jugadores se dieron cita en la 12da edición del DR Open que contó con el patrocinio principal de Mastercard Banreservas y el apoyo de Casa de Campo, Emilio´s, Brugal y Light Sky. El campeón en la Categoría A (Gross) fue el argentino Mauro Lerda con 219 golpes, mientras que entre los Seniors el ganador fue el local Luis Matos con 238 golpes.

