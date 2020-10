¡Legalmente Rubia 3 ya tiene fecha de estreno!

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- MGM Studios confirmó el estreno de la tercera parte de la querida película Legalmente Rubia 3, la cinta que será protagonizada nueva vez por la actriz estadounidense Resse Whiterspoon en el papel de la abogada Elle Woods.

La casa productora anunció la fecha de estreno a través de su cuenta de Twitter, con un tuit que expresaba que “¡Elle Woods ha vuelto! Legally Blonde 3 en mayo de 2022”.

Witherspoon regresará como protagonista y producirá la película a través de su productora Hello Sunshine, junto con el productor Marc Platt, y aun se espera que se confirme si volverán los actores de las pasadas dos películas y quién será el director del filme.

La película ha estado en producción desde el 2018, sin embargo, debido a que no se habían surgido actualizaciones, los seguidores de la saga pensaban que el proyecto se había cancelado.

La trama aún se mantienen bajo total secreto, pero los fanáticos esperan que en los próximos meses se revelen nuevos detalles en torno a esta tercera entrega.

Elle Woods is back! Legally Blonde 3 coming May 2022. We rest our case. #LegallyBlonde3 #ElleWoods @ReeseW pic.twitter.com/WnxI1YEfqD

— MGM Studios (@MGM_Studios) October 20, 2020