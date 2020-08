LeBron y Leonard se mostraron firmes en su idea de cancelar la temporada NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Cuestión de pesos. En la actual temporada NBA, por primera vez en su historia, tanto Los Angeles Lakers como Los Angeles Clippers son candidatos firmes al anillo. Por un lado tenemos a LeBron James con Anthony Davis. Por otro a Kawhi Leonard con Paul George. Es justo este contexto el que hace que las opiniones de estos dos equipos sean tomadas muy en cuenta, sobre todo si se trata de seguir jugando o no –parecen inclinarse por lo segundo–.

Según informa Brad Turner de LA Times, tanto LeBron como Leonard tomaron la palabra en la primera reunión que tuvieron los jugadores después de que Milwaukee iniciase una huelga al negarse a jugar su partido tras el tiroteo a Jacob Blake. Ambos jugadores, incluido un Kawhi que no suele pasar al primer plano, se mostraron firmes en su idea de no jugar el resto de los playoffs a la vez que exigían un cambio. Nada se concretó y hoy se reúnen de nuevo, pero el hecho de que sean ellos quienes elijan esa vía no puede pasarse por alto.

Antes de que los equipos llegasen a la burbuja, y a colación del movimiento Black Lives Matter, no fueron pocos los jugadores que mostraron dudas sobre la idoneidad de jugar y cómo podría dejar ese en un segundo plano la lucha por la justicia racial. Opiniones hubo muchas, pero quien se expresó con magna claridad fue Patrick Beverley de los Clippers. El base dijo lo siguiente a través de Twitter: “Jugadores, decid lo que queráis. LeBron James dijo que jugaríamos. Así que todos jugaremos. No es personal, solo un negocio”. Por supuesto que El Rey no decide por los demás, pero el peso de su palabra no es igual al de otros.

¿Pueden permitirse ser inflexibles?

Es otro tema que puede estar sobre la mesa. En la NBA hay un nutrido grupo de jugadores que digamos no verían su posición financiera amenazada por cancelar la temporada, incluso si ello lleva a un posible lockout. LeBron James y Kawhi Leonard están en esa lista de privilegiados. La cuestión es que hay otro grupo mayor que no lo puede ver igual, ya que sus posibilidades económicas son otras. Desde que empezó a discutirse el reanudar o no la temporada el aspecto económico nunca se dejó de lado. Es probable que en las reuniones que tendrán hoy jugadores y NBA por separado, vuelva a ser uno de los puntos candentes.

‘More Than a vote’

Más allá de los mensajes o iniciativas que se hayan podido realizar desde la burbuja de Orlando, LeBron siempre ha querido ir más allá en su compromiso contra el racismo. Así, a mediado de junio fue uno de los promotores de ‘More Than a Vote’, una organización en la que unido a un grupo de atletas y artistas quiere fomentar el voto entre la población afroamericana. Para El Rey el cambio pasa no solo por la mentalidad de las personas, sino por las acciones, y entre ellas la concienciación de que hay que dar un giro a la política de Estados Unidos está entre las primeras de la lista a través del voto.