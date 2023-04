LeBron y Davis, dudas para jugar ante los Clippers

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los Lakers han asegurado su presencia en el torneo play-in para cumplir con su primer objetivo en este final de regular season. Firmando un gran balance en las últimas semanas, los de oro y púrpura han ido escalando posiciones hasta el punto de estar en disposición de ser directamente equipo de playoffs, ya que están a medio partido del quinto de la Conferencia Oeste (Warriors) e igualados con el sexto (Clippers). Con tal escenario, los de Darvin Ham se enfrentan al dilema de forzar para ir con todo a por una de esas plazas u optar por dar descanso a sus estrellas y minimizar cualquier riesgo de lesión.

Acertar con el camino idóneo es más que complicado. LeBron James estuvo anoche en pista 38 minutos y Anthony Davis otros 42. Tal y como comenta El Rey, no es la mejor manera de cuidar su pie tras evitar pasar por el quirófano. «Los cinco minutos adicionales definitivamente no ayudaron, pero necesitábamos obtener la victoria. Ahora se trata de cómo se sienta mi pie cuando me despierte y salga de la cama. Ese ha sido el momento más importante desde que me lesioné hace cinco semanas», comenta tras jugar una prórroga contra los Jazz.

Igualados en récord con los Clippers y enfrentándose a ellos en el siguiente partido, parece que verles sobre el parqué es una obligación. Sin embargo, se trata del segundo partido de un back-to-back, algo que Davis tampoco ha jugado desde que regresase hace tiempo de su prolongada ausencia.

«No he jugado de forma consecutiva en mucho tiempo. Entonces, todo se trata de la ‘llamada’ que todos recibiremos mañana. A partir de ahí decidiremos», explica Davis.

La salud es la prioridad

Así es. Aunque en los Lakers preferirían evitar el play-in para tener más descanso, de igual modo entienden que de nada serviría entrar directamente en playoffs si ello repercute en la salud de sus jugadores.

«Tenemos que ocuparnos tanto de nuestro negocio a corto plazo como del que tenemos a largo plazo. Priorizamos la salud de un jugador, ante todo. Independientemente de lo que esté en juego o las implicaciones de una victoria o una derrota o todo eso. Necesitamos que nuestros jugadores sepan que nos preocupamos por su salud, ante todo», sentencia Darvin Ham.

