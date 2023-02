LeBron sobre final de la regular: «Son algunos de los partidos más importantes de mi carrera»

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- LeBron James tiene claro que no quiero volver a ver unos playoffs por la tele. Con solo 23 encuentros de temporada regular por delante y los Lakers a dos partidos de los puestos de play-in, el alero afronta este tramo final completamente centrado y consciente de lo mucho que hay en juego para la franquicia, y así lo ha querido hacer notar en sus recientes declaraciones.

«Estos son algunos de los partidos más importantes de mi carrera, al menos en temporada regular» afirmó a Arash Markazi, periodista de The Sports Tribune, en la previa del Juego Estrellas. «Esa es la mentalidad que tengo ahora mismo y espero que mis compañeros también la tengan tras estos días de descanso. No ser parte de la postemporada dos años seguidos no es algo que esté en mi ADN».

Tras terminar en el 11º puesto del Oeste el año pasado, LeBron se quedó sin disputar playoffs por primera vez desde 2005, su año de sophomore, y no parece tener intención de repetir la historia. Los recientes movimientos en el mercado de traspasos y la buena imagen que el equipo dejó en la victoria ante los Pelicans, primer y único choque en el que todos los hombres importantes estuvieron disponibles tras dichos fichajes, han hecho a los angelinos llegar con optimismo al parón del All-Star, pero es ahora cuando deben demostrar que esas buenas sensaciones tienen continuidad. En una conferencia tan comprimida, su margen de error es mínimo, y afrontar estos 23 partidos siendo conscientes de su peso es sin duda fundamental.

Los Lakers retomarán la acción el jueves 23 de febrero, cuando se medirán a los Warriors en un duelo directo por estar en postemporada entre dos franquicias cuyo rendimiento ha dejado que desear durante este curso.

