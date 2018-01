LeBron: “No podemos permitir que el racismo nos divida”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INDEPENDENCE, Ohio – La estrella de los Cavaliers de Cleveland, LeBron James, utilizó sus redes sociales a para promover la paz y la unión en el espíritu en el Día de Martin Luther King Jr.

“El estado del racismo nunca morirá, pero lo que no podemos hacer es permitir que nos conquiste como personas”, dijo James después de la práctica de los Cavs en preparación para su revancha de las finales de la NBA con los Golden State Warriors este lunes. “No podemos permitir que nos divida… El hombre que tiene el control le ha dado a la gente y al racismo y al racismo negativo la oportunidad de salir y hablar sin miedo. Y eso es lo que nos asusta porque está contigo, y está a la vuelta de la esquina todos los días, pero ha permitido que las personas salgan y se sientan seguras de hacer cosas negativas… No podemos permitir que eso nos impida seguir juntos y predicar la palabra correcta de vivir y amar y riendo y cosas de esa naturaleza. Porque querríamos vivir en otro lugar? No lo creo. Nos encanta este lugar”.

James se refería al presidente Donald Trump, cuyas políticas y retórica desde que asumió el cargo han sido desafiadas repetidamente por James y otros líderes de la comunidad afroamericana, como divisivos y dañinos.

“En este momento nos encontramos en un momento difícil como estadounidenses con el líder de nuestro país. Pero nosotros, como dije, no importa la religión, sin importar las formas y tamaños, todos tenemos que seguir uniéndonos y lucir más brillante, ya sabes, quiero decir, [no quiero] utilizar la palabra estupidez, pero eso es básicamente lo que se trata”.

Con el país homenajeando el 50 aniversario del asesinato de King este año, James enfatizó el máximo sacrificio que el líder de los derechos civiles hizo durante una época tumultuosa en los Estados Unidos.

“Siempre escuchas a la gente decir, ‘arriesgando la vida'”, dijo James. “De hecho, entregó su vida para ayudarnos a todos a poder vivir en un mundo libre y para que podamos tener una voz, para que salgamos y seamos libres sin importar el color de su piel, sin importar quién eres, sin importar la altura y el tamaño y el peso, o en cualquier caso, donde sea que estés, tuvo una visión y recibió una bala a todos. Literalmente. En la forma más pura que pudieras decir eso. Literalmente recibió una bala por nosotros. Y para que nos paremos aquí aunque intentemos dividirnos ahora mismo por alguien, hoy es un gran día para que las personas se den cuenta de cómo se construyó Estados Unidos y cómo todos tenemos que unirnos en para estar en uno”.

“Lo mejor que queríamos hacer cuando subimos fue continuar la conversación”, dijo James. “Queríamos mantener la conversación en marcha, y dos años después, la conversación aún continúa. Queríamos, en ese momento, saber lo que estaba pasando en Estados Unidos en ese momento y ver lo que estaba pasando, Queríamos iluminar a nuestros compañeros atletas. Es la noche más grande del mundo para nosotros como atletas, todos nos unimos. Y queríamos compartir nuestra visión sobre lo que sentimos que estaba sucediendo y lo que sentimos que podríamos hacer para ayudar. Lo más importante para nosotros es tratar de continuar la conversación sobre el estado de nosotros como estadounidenses y hacia adelante”.

