LeBron manda a los Dodgers a terminar su trabajo en la Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- LeBron James ha seguido de cerca a los Dodgers durante esta Serie Mundial—sobre todo en el Juego 1, desde Twitter. Se le ha dicho que es como un padre orgulloso del equipo de Los Ángeles, exhortando al club y motivando a los jugadores, según Las Mayores.

Después de que los Dodgers derrotaran por 4-2 a los Rays el domingo en el Juego 5 para colocarse a una victoria de su primer título de Serie Mundial desde 1988, LeBron tuvo algunas para palabras para su equipo favorito.

Yessir!!!! 1 more. Job Not Done! FINISH YOUR BREAKFAST!! @Dodgers — LeBron James (@KingJames) October 26, 2020

(¡Sí, señor! 1 más. ¡El trabajo no se ha completado! ¡TERMINEN SU DESAYUNO!”)

Estamos pensando que “¡Terminen su desayuno!” no significa que Cody Bellinger o Max Muncy no terminaron de comer su desayuno y Papá LeBron esté enojado con ellos. Vamos a deducir que el estelar de los Lakers de la NBA quiere decir que el desayuno es la Serie Mundial y que queda una bocada más. Entonces, sí, será hora de que los Dodgers terminen de comer su desayuno. No van a querer decepcionar a papá, ¿verdad?