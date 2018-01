LeBron llega a 30,000 puntos; supera a Kobe como el más  joven

EL NUEVO DIARIO.- La estrella de los Cavaliers de Cleveland, LeBron James se convirtió este martes en apenas el séptimo jugador, y el más joven en la historia, en alcanzar la cifra de los 30,000 puntos en su carrera.

James se unió a Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Wilt Chamberlain y Dirk Nowitzki en el club.

#LeBronJames hits the jump shot to become the first player in @NBAHistory to reach 30,000 points, 7,000 assists, and 7,000 rebounds!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/MNKMTyo4sl

— NBA (@NBA) 24 de enero de 2018