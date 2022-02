LeBron James y la gerencia de Lakers: una relación en peligro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Las últimas semanas no están siendo positivas en la relación entre LeBron James y su franquicia. Tras la tensión entre Rob Pelinka y Klutch Sports en el final de mercado, los rumores de una posible mala relación siguen aumentando. Uno de los medios con mayor credibilidad en la NBA, The Athletic, indica que una fuente caracterizó la situación entre James y Los Angeles Lakers como «los primeros días de una guerra».

La temporada de Lakers no es la esperada y en las últimas semanas han surgido algunos rumores en torno a James que le pondría fecha final a su paso por el equipo angelino. A pesar de ello, Rob Pelinka ha insistido internamente en que no hay resentimientos LeBron y él después del último día de traspasos, según Bill Oram de The Athletic.

Varios comentarios de la estrella del equipo durante el All-Star solo han servido para echar más leña al fuego. El Rey se deshizo en elogios hablando de la gestión de Sam Presti al frente de Oklahoma City Thunder. Además, no cerró la puerta a un posible regreso a Cleveland Cavaliers y dejó claro que jugaría en la franquicia que seleccione a su hijo, Bronny.

Según la información mencionada, Pelinka se equivocó cuando afirmó que había buena relación entre la oficina principal y sus estrellas. James estaba a favor de que los Lakers hicieran algún traspaso antes de la fecha límite y de desde la gerencia no hicieron caso a sus demandas. Fuentes de la propia franquicia a las que han consultado mencionan que ni Kobe Bryant tuvo tanto poder dentro de Lakers como lo tiene James ahora. LeBron y Rich Paul ayudaron a los Lakers a conseguir a Russell Westbrook, que no está funcionando como se esperaba.

LeBron se convertirá en agente libre sin restricciones en el verano de 2023. Cuando firmó con los Lakers en 2018, varios expertos especularon con que el de Akron se retiraría en Los Ángeles. Sin embargo, puede que ya no sea así. Mientras tanto, los angelinos siguen inmersos en su difícil tarea de conseguir una plaza directa que les clasifique para playoffs.

