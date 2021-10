LeBron James y Anthony Davis restan importancia al mal debut de Westbrook

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Russell Westbrook no protagonizó un debut de temporada regular especialmente bueno con Los Angeles Lakers. El base tan solo pudo sumar ocho puntos con una carta de tiro de cuatro aciertos en trece intentos en la derrota en el Staples Center ante los Golden State Warriors.

LeBron James y Anthony Davis tiraron del carro con sendos dobles-dobles de 34 y 33 puntos, respectivamente, y once rebotes. Ambas estrellas restaron importancia al discreto partido de su nuevo compañero, a quien arroparon en las declaraciones posteriores al encuentro.

«Le dije a Russ que se fuera a casa y viera una película de humor», afirmó LeBron, según recoge el periodista de ESPN Dave McMenamin. «Haz algo que pueda poner una sonrisa en tu rostro. Es muy duro consigo mismo. Le dije que no lo fuera, que es solo un partido.»

Por su parte, Davis recordó la derrota que sufrió en su primer partido como componente de la franquicia oro y púrpura ante los Clippers en 2019. Un episodio en el que recibió una charla similar por parte del de Akron. «La primera vez que me senté junto a LeBron me miró y me dijo: ‘Está bien, este es solo el primer partido’», recordó el ala-pívot. «Así que le hemos dicho algunas cosas para que se sienta mejor. Así que espero que esté mejor en el partido del viernes.»

La paciencia ha sido el eje central de las declaraciones compartidas por jugadores y cuerpo técnico ya desde pretemporada, la cual cerraron con un balance de seis derrotas en seis partidos. Una línea que mantuvo también el head coach Frank Vogel tras el tropiezo ante los de San Francisco.

«Para él más que para nadie se trata de un periodo de ajuste», afirmó el técnico. «Está entrando en nuestra cultura, en nuestro sistema. Es ‘el chico nuevo’ y tiene que encontrar su camino. Es difícil jugar con muchachos como Bron y AD cuando estás acostumbrado a ser el tipo que absorbe el balón la mayoría de las noches. Es algo diferente para él. Para nosotros será una pieza importante pero necesitará un periodo de ajuste.»

Las reacciones de Westbrook después del partido siguieron unos derroteros mucho más escuetos y resumidos. «Solo tengo que resolverlo. Eso es todo», afirmó el All-Star.

Russell Westbrook y los Lakers tendrán una nueva oportunidad de sumar la primera victoria de la temporada cuando reciban este viernes a los Phoenix Suns, vigentes finalistas de la NBA.

