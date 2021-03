(VIDEO) LeBron James somete a LaMelo Ball y los Lakers ya esperan a Marc Gasol

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- LeBron James sometió hoy al joven y audaz LaMelo Ball y a sus Charlotte Hornets para darle una valiosa victoria a Los Angeles Lakers (116-105), que además anunciaron hoy que el regreso de Marc Gasol tras el protocolo por el coronavirus está cada vez más cerca., informaron este viernes medios deportivos.

James, que a sus 36 años venía de sumar dos triple-dobles consecutivos, rozó un tercero con una nueva actuación mayúscula: 37 puntos (14 de 22 en tiros, 4 de 9 en triples), 8 rebotes y 6 asistencias.

Dennis Schroder fue el mejor escudero de la estrella angelina con 22 puntos para unos Lakers en racha que han ganado los cuatro partidos que han disputado tras el parón del All-Star.

LeBron and the @Lakers win their 4th in a row! #LakeShow @KingJames: 37 PTS, 8 REB, 6 AST pic.twitter.com/P3t9sgECCo

— NBA (@NBA) March 19, 2021