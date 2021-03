LeBron James sobre la vacunación: “Es un asunto privado”

Comparte esta noticia

Tarde o temprano, las vacunas contra el COVID-19 también aterrizarán entre los jugadores de la NBA. Llegado el momento, no obstante, la decisión de recibir una dosis o no recaerá exclusivamente sobre los jugadores. Así lo ha comunicado Adam Silver, quien ha aclarado que no se obligará a nadie a vacunarse.

“Estas son decisiones personales que los jugadores deben tomar, al igual que cualquier otra persona de nuestras comunidades”, afirmó el comisionado este sábado. “Nuestro papel, junto con la Asociación de Jugadores, es proporcionar la mejor información posible al respecto. Pero no exigiremos a los jugadores que se vacunen.”

Esta libertad ha sido aplaudida por LeBron James, quien ha mostrado su conformidad con las palabras de Adam Silver. La estrella de Los Angeles Lakers ha declarado que se trata de una decisión personal y que no usará su voz para animar a la gente a que se vacune.

“Ese es un tema que tendremos mi familia y yo. Básicamente, es un asunto privado”, afirmó LeBron tal y como recoge el medio NBC Sports. “Obviamente, sé que Adam ha compartido unos comentarios sobre la vacunación. Pero cosas así, suponen una decisión entre tu familia y tú, y no para todos. Lo mantendré así.”

A pesar de que la tasa de infección se reduce mientras las vacunas se extienden por todo el país, el COVID-19 todavía ha tenido tiempo de meter mano en el All-Star Game. A pocas horas de la celebración del evento, la liga confirmó las ausencias de Joel Embiid y Ben Simmons después de haber estado en contacto con el mismo peluquero, el cual ha dado positivo.

De este modo, Silver piensa que muchos jugadores terminarán optando por la vacuna para garantizar su seguridad y no vivir con el constante temor a ser contagiados, evitando así que el virus interfiera en su trabajo y sus vidas. Así, los esfuerzos de competición y sindicato se han centrado en compartir qué ofrecen las vacunas y qué diferencias existen entre las tres vacunas aprobadas por el gobierno.

Al final, el objetivo común ya está más que definido: comenzar la temporada 2021-22 con total normalidad y los pabellones repletos de aficionados una vez más.